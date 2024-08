Cơn sốt BookTok 'It Ends with Us' có bản tiếng Việt

Tác phẩm "phá đảo" các bảng xếp hạng sách ăn khách sẽ được phát hành tiếng Việt vào đầu tháng 9 với tên "Kết thúc của chúng ta”.

Phiên bản tiếng Việt của tiểu thuyết It Ends with Us. Ảnh: Nhã Nam.

Từ tháng 10/2023, cộng đồng người yêu sách Việt Nam đã hào hứng trước một số thông tin hé lộ cuốn tiểu thuyết It Ends with Us sẽ được chuyển ngữ. Tuy nhiên, phải đến gần một năm sau, công ty sách Nhã Nam mới đưa ra hình ảnh đầu tiên về tác phẩm này.

Khác với phiên bản nước ngoài, tác phẩm It Ends with Us (Kết thúc của chúng ta) đã được phối lại màu ở phần bìa cũng như thiết kế lại dựa trên bản gốc. Ngay sau khi hình ảnh bìa một được công bố, nhiều độc giả đã bày tỏ sự nóng lòng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi.

Bạn đọc Kim Ngân chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Sau khi đọc hàng trăm bài review trên Goodreads, cuối cùng cuốn sách cũng sắp về tay”. Độc giả Nguyễn Thành lại cho biết bản thân cũng rất tò mò tại sao cuốn sách này lại hot đến như vậy trên TikTok.

Trước đó, It Ends with Us được xuất bản lần đầu vào năm 2016. Nhưng phải tới năm 2022, cuốn sách này mới trở thành một hiện tượng đặc biệt nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Phong trào BookTok đã đưa cuốn tiểu thuyết vào danh sách sách bán chạy nhất của New York Times trong 97 tuần liên tiếp. Tổng lượt bán trên toàn cầu tính tới năm 2023 đạt hơn 4 triệu bản.

Câu chuyện trong It Ends with Us xoay quanh Lily Bloom, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chuyển đến Boston để mở cửa hàng hoa. Khi đối mặt với nỗi đau từ mối quan hệ rắc rối của cha mẹ và bị ám ảnh bởi ký ức về người bạn đời cũ, Atlas Corrigan, Lily lại rơi vào tình yêu với bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ryle Kincaid. Tuy nhiên, tương lai của họ bị đe dọa khi Atlas xuất hiện trở lại.

Điều thú vị của cuốn tiểu thuyết là khả năng xây dựng những tình huống căng thẳng giữa bộ ba Lily - Ryle - Atlas. Đằng sau những cảnh căng thẳng, người đọc có thể cảm nhận được sự quý giá của tình yêu và nỗ lực tìm kiếm bình yêu ở trong chính bản thân chứ không phải sự phụ thuộc vào một ai đó.

Cuốn tiểu thuyết Kết thúc của chúng ta ra mắt vào đúng thời điểm bộ phim chuyển thể của tác phẩm này đang làm mưa làm gió tại thị trường Bắc Mỹ. Theo thống kê của trang ScreenRant vào ngày 28/8, It Ends with Us hiện chính thức trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Blake Lively. Tổng doanh thu phòng vé là 242,4 triệu đôla Mỹ trên toàn thế giới.

Dù các dẫn chứng từ thị trường quốc tế đầy khả quan, tuy nhiên, xuất bản sách bom tấn chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Để đánh giá chi tiết hơn về thành công của Kết thúc của chúng ta trong mắt độc giả Việt cần phải có một khoảng thời gian nhất định.