'Tham vọng giàu sang' khiến khán giả bức xúc

Ở những chặng cuối, bộ phim dài tập có Cao Minh Đạt, Bạch Công Khanh khiến người xem bức xúc vì cái kết được cho là không thỏa đáng.

Tối 17/12, tập 45 của phim Tham vọng giàu sang lên sóng. Ở những diễn biến mới nhất, hai Thịnh (Bạch Công Khanh) hạ màn kịch giả khờ. Trong khi đó, Bảo (Dũng Bino) năn nỉ cha tha thứ cho mẹ sau những chuyện xấu mà bà gây ra. Cậu cũng thú nhận tội lỗi, tiết lộ mình là chủ nhân cái thai trong bụng chị dâu An (Yeye Nhật Hạ).

Mọi tội lỗi của bà Tú (Lê Phương) lần lượt bị vạch trần. Nhân vật quyết tâm hạ màn bằng cách đâm chết cậu hai Thịnh. Song, cậu ba Bảo đỡ nhát dao thay cho anh. Tự tay hại chết đứa con trai mà mình quý hơn sinh mạng, bà Tú khóc lóc trong tuyệt vọng. Đây cũng là cảnh quay kết thúc tập 45.

Kết cục của bà Tú khiến nhiều khán giả cảm thấy thỏa mãn, hả hê. Song, tình tiết cậu ba Bảo chết khiến khán giả bất bình. Nhiều người cho rằng đây là cái kết không thỏa đáng với nhân vật. Trên các trang mạng xã hội, người xem tranh luận về số phận các nhân vật sau tập 45. Có ý kiến cho rằng Bảo đã chết sau nhát dao của mẹ, song cũng có những phỏng đoán Bảo chưa chết và sẽ có cú “plot-twist” ở hai tập cuối sắp lên sóng.

Tội ác của bà Tú bị vạch trần.

“Bảo mất thấy không đáng chút nào hết. Người phải trả giá phải là bà Tú với Bình An đó”, “Đạo diễn đổi lại An chết thay Bảo được không. Phim này An tráo trở, hèn hạ và ác quá”, “Bảo từ đầu tới cuối vô tội. Bị chị dâu lợi dụng, thế mà phải chịu cái chết tức tưởi”, “Cái kết sao lãng xẹt vậy, không thấy có hậu. Để Bảo bị thương rồi quay đầu hối cải, làm lại từ đầu thì có phải tốt hơn không”, người xem bức xúc.

Ngoài ra, tình tiết bà Tú đùng đùng “hóa điên”, muốn đâm chết cậu hai Thịnh cũng khiến khán giả thắc mắc. “Bà Tú đâu có lý do gì giết con trai cả. Đâu đến mức thù hằn ông chồng với đứa con trai của vợ trước tới vậy đâu?”, một người xem đặt nghi vấn.

Tập cuối Tham vọng giàu sang sẽ lên sóng vào ngày 19/12, hé lộ cái kết của dàn nhân vật. Ở chặng cuối, diễn xuất của dàn diễn viên nhận phản hồi tích cực từ khán giả, đa số đều tròn vai.