Thảm kịch của bóng đá Nam Mỹ

  • Thứ bảy, 4/4/2026 18:00 (GMT+7)
Sự cố tại sân Alejandro Villanueva ở Peru khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo xác nhận từ Bộ Y tế Peru, 47 người bị thương với 3 trường hợp nguy kịch, cùng 1 người thiệt mạng. Thảm kịch xảy ra khi hàng trăm người hâm mộ tập trung bên ngoài sân để tham gia hoạt động cổ vũ truyền thống trước trận derby giữa Alianza Lima và Universitario vào ngày 5/4, tạo nên khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng một phần bức tường sân vận động bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được huy động với khoảng 40 nhân viên tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, cả phía CLB Alianza Lima lẫn lực lượng chức năng sau đó đều bác bỏ thông tin, khẳng định không có hạng mục kết cấu nào của sân bị hư hại.

Giới chức nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng chen lấn, quá tải trong đám đông, dẫn đến giẫm đạp và hoảng loạn. Dù vậy, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Alianza Lima cũng cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và minh bạch thông tin.

Bất chấp sự cố nghiêm trọng, ban tổ chức giải cho biết trận derby vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Đồng thời, họ nhấn mạnh sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trong và ngoài sân vận động.

Thảm họa tài chính ở World Cup 2026

Quyết định từ FIFA đẩy hàng loạt đội tuyển dự World Cup 2026 vào thế bất lợi tài chính do không đạt được thỏa thuận miễn thuế với chính phủ Mỹ.

18:00 3/4/2026

Buffon có thể rời tuyển Italy sau thảm họa World Cup

Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon để ngỏ khả năng rời bỏ vai trò Trưởng đoàn tuyển Italy khi tương lai của đội ngũ ban huấn luyện đứng trước nhiều biến động.

06:57 1/4/2026

Truyền thông thế giới gọi tên thảm họa tuyển Italy

Báo chí từ Anh, Mỹ đến Tây Ban Nha và Italy cùng chung nhận định: thất bại của Italy không còn là tai nạn, mà là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kéo dài.

05:53 1/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Đọc tiếp

    MU lai bi chi trich vu McTominay hinh anh

    MU lại bị chỉ trích vụ McTominay

    4 giờ trước 11:15 6/4/2026

    0

    Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

