Thảm kịch của bóng đá Nam Mỹ

Sự cố tại sân Alejandro Villanueva ở Peru khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo xác nhận từ Bộ Y tế Peru, 47 người bị thương với 3 trường hợp nguy kịch, cùng 1 người thiệt mạng. Thảm kịch xảy ra khi hàng trăm người hâm mộ tập trung bên ngoài sân để tham gia hoạt động cổ vũ truyền thống trước trận derby giữa Alianza Lima và Universitario vào ngày 5/4, tạo nên khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng một phần bức tường sân vận động bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được huy động với khoảng 40 nhân viên tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, cả phía CLB Alianza Lima lẫn lực lượng chức năng sau đó đều bác bỏ thông tin, khẳng định không có hạng mục kết cấu nào của sân bị hư hại.

Giới chức nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng chen lấn, quá tải trong đám đông, dẫn đến giẫm đạp và hoảng loạn. Dù vậy, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Alianza Lima cũng cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và minh bạch thông tin.

Bất chấp sự cố nghiêm trọng, ban tổ chức giải cho biết trận derby vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Đồng thời, họ nhấn mạnh sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trong và ngoài sân vận động.