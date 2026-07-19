Thảm họa Rayan Cherki

Rayan Cherki nhận loạt điểm 2 sau màn trình diễn mờ nhạt và cuộc tranh luận với HLV Didier Deschamps ở trận Pháp thua Anh 4-6 sáng 19/7.

Cherki bị thay sau hiệp một trong trận Pháp thua Anh 4-6.

Lần đầu được đá chính tại World Cup 2026 không mang lại dấu ấn tích cực cho Cherki. Tiền vệ thuộc biên chế Man City chỉ chơi 45 phút trước khi bị thay bằng Ousmane Dembele, trong ngày hàng công tuyển Pháp vận hành rời rạc và hàng thủ để đối phương ghi bốn bàn ngay trong hiệp một.

L’Équipe chấm Cherki 2/10, thuộc nhóm thấp nhất đội. Tờ báo Pháp cho rằng cựu cầu thủ Lyon chỉ chơi tương đối tốt trong khoảng 10 phút đầu, với một đường chuyền thuận lợi cho Kylian Mbappe và một pha dứt điểm đáng chú ý.

Phần còn lại bị mô tả là “cơn ác mộng”. Cherki liên tục đưa ra những lựa chọn thiếu hợp lý, xử lý bóng chậm và gần như không hỗ trợ phòng ngự. L’Équipe còn mỉa mai tham vọng thay đổi trật tự cạnh tranh trong đội hình của tiền vệ 22 tuổi sau giai đoạn chuẩn bị trước giải.

Điểm trừ lớn hơn đến từ phản ứng của Cherki với Deschamps. Trong quãng nghỉ làm mát, HLV tuyển Pháp yêu cầu học trò luân chuyển bóng nhanh hơn, nhưng cầu thủ Man City được cho là đáp lại bằng thái độ gay gắt. Anh sau đó không trở lại sân trong hiệp hai.

RMC Sport cũng chấm Cherki 2/10 và nhận xét anh đã trải qua một kỳ World Cup hoàn toàn dưới sức. Tiền vệ sinh năm 2003 không tạo được ảnh hưởng đáng kể trong những lần vào sân trước đó, trước khi tiếp tục gây thất vọng khi lần đầu xuất phát.

Ouest-France cho Cherki 3 điểm, đánh giá màn trình diễn của anh cách xa tiềm năng. Tờ báo này coi trận đấu với Anh là hình ảnh thu nhỏ cho giải đấu đáng quên của cầu thủ từng được kỳ vọng mang đến sự sáng tạo cho hàng công tuyển Pháp.

Le Parisien cũng dùng từ “thất vọng” khi nhận xét về Cherki. Khả năng rê bóng và tạo đột biến từng giúp anh gây ấn tượng ở cấp CLB không được thể hiện trong màu áo đội tuyển, nơi yêu cầu về tốc độ luân chuyển và kỷ luật chiến thuật cao hơn.

Trận thua Anh khép lại World Cup 2026 của tuyển Pháp bằng vị trí thứ tư. Với Cherki, màn trình diễn mờ nhạt cùng phản ứng với Deschamps khiến anh trở thành một trong những cầu thủ chịu nhiều chỉ trích nhất sau giải.