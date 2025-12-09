Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảm họa lũ lụt châu Á hiện lên rõ nét từ không gian

  • Thứ ba, 9/12/2025 19:02 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại quy mô lớn trên khắp Nam Á và Đông Nam Á sau khi mưa bão cùng gió mùa dẫn tới lũ lụt và lở đất ở nhiều khu vực.

Những trận mưa như trút nước bắt đầu vào cuối tháng 11 đã tàn phá Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Theo Al Jazeera, biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các thảm họa thiên nhiên trên khắp châu Á, cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người ở những quốc gia bị ảnh hưởng. Mưa lớn dẫn tới lũ lụt và lở đất đã phá hủy nhà cửa cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Báo cáo Triển vọng Phát triển Nguồn nước châu Á 2025, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố hôm 8/12, cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu với hệ thống nước của châu Á đang đe dọa hàng tỷ người.

Indonesia

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 7/12 cho biết ít nhất 961 người ở Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra đã thiệt mạng, trong khi 293 người vẫn mất tích.

Khoảng 5.000 người bị thương trên khắp ba tỉnh, còn hơn một triệu người phải di dời. Hơn 156.000 ngôi nhà bị hư hại và 975.075 người phải sống trong các nơi trú ẩn tạm thời.

"Mọi thứ đều thiếu thốn, đặc biệt là nhân viên y tế. Chúng tôi đang thiếu bác sĩ. Người dân không chết vì lũ lụt, mà là vì đói. Đó là sự thật", Muzakir Manaf - Thống đốc tỉnh Aceh - phát biểu trước truyền thông hôm 7/12.

Trong khi đó, nạn khai thác gỗ trái phép cùng tình trạng mất rừng do khai thác mỏ, đồn điền và cháy rừng đã làm trầm trọng thêm thảm họa ở Sumatra.

Tổng thống Prabowo Subianto cho biết Indonesia có kế hoạch mua 200 máy bay trực thăng vào năm 2026 để phục vụ quốc phòng và phòng chống thiên tai.

Ngày 1/11 và ngày 29/11.

Ngày 1/11 và ngày 29/11.

Ngày 30/10 và ngày 29/11.

Ngày 4/11 và ngày 29/11.

Ngày 8/10 và ngày 29/11.

Sri Lanka

Tính đến ngày 7/12, số người chết vì lũ lụt và lở đất ở Sri Lanka là 618 người, trong khi 209 người được báo cáo mất tích.

Lũ lụt lần này do bão Ditwah, cơn bão nghiêm trọng nhất đổ bộ vào Sri Lanka trong thế kỷ này, đổ bộ đất liền sáng sớm 28/11. Sri Lanka vẫn đang gồng mình chống chọi với những hình thái thời tiết khắc nghiệt khác.

Hôm 7/12, Trung tâm Quản lý Thảm họa (DMC) cảnh báo gió mùa dẫn tới nhiều mưa hơn. Tuy nhiên, mực nước đang rút. Số người sống trong các trại sơ tán do nhà nước quản lý đã giảm từ mức đỉnh 225.000 người vào đầu tháng 12 xuống còn 100.000 người.

Ngày 31/10 và ngày 30/11.

Ngày 7/10 và ngày 30/11.

Ngày 7/10 và ngày 30/11.

Ngày 7/10 và ngày 30/11.

Thái Lan

Hôm 7/12, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan báo cáo lũ lụt vẫn tiếp diễn ở một số khu vực, bao gồm 8 tỉnh ở đồng bằng miền Trung, 4 tỉnh ở phía nam và 2 tỉnh ở phía Bắc. Tuy nhiên, mực nước đang rút ở hầu hết khu vực.

Ít nhất 276 người đã thiệt mạng do lũ lụt ở Thái Lan. Nguyên nhân chủ yếu là do điện giật và tai nạn liên quan đến lũ lụt.

Ngày 1/11 và ngày 1/12.

Ngày 1/11 và ngày 30/11.

Ngày 20/9 và ngày 4/12.

Ngày 25/7 và ngày 30/11.

Malaysia

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NADMA) báo cáo lũ lụt xảy ra tại 8 bang miền Bắc Malaysia, bắt đầu từ cuối tháng 11 khiến 2 người thiệt mạng.

Theo Trung tâm Điều phối Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN về Quản lý Thảm họa, tính đến ngày 2/12, 18.700 người đã phải di dời do thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 5/8 và ngày 3/12.

Ngày 8/10 và ngày 30/11.

Ngày 2/9 và ngày 2/12.

Trung Quoc va Nhat Ban khau chien cang thang hinh anh

Trung Quốc và Nhật Bản khẩu chiến căng thẳng

4 giờ trước 15:44 9/12/2025

0

Căng thẳng Trung - Nhật tiếp tục gia tăng khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc chiếu xạ radar, làm dấy lên lo ngại quan hệ song phương thêm phức tạp trong bối cảnh khu vực nhiều biến động.

Trí Ân

Ảnh: Planet Labs PBC

