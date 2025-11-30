Người miền Nam Thái Lan trắng tay sau mưa lũ lịch sử

Người dân tại Hat Yai ở miền Nam Thái Lan bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và xem xét thiệt hại sau trận mưa lịch sử "300 năm có một" gây lũ lớn vào tuần trước.

Ôtô tránh lũ đỗ đầy một con phố ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/11, sau khi lũ rút ở Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla (miền Nam Thái Lan), Rachane Remsringam lục lọi đồ đạc trong đống rác nằm rải rác khắp cửa hàng tạp hóa của ông, than thở về khoản thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn USD. Ông cho biết cửa hàng mình bị cướp bóc và phá hoại sau thảm họa, Guardian đưa tin.

Còn với bà Daeng (60 tuổi), lũ lụt tàn phá nhà cửa, làm sập tầng hai, ngập hết các phòng và cuốn trôi chiếc tivi lẫn bể chứa nước. "Chúng tôi đã mất tất cả rồi", bà nói.

Mặc dù mắc kẹt trong nhà, bà Daeng và gia đình vẫn có đủ thức ăn, nhưng nước sinh hoạt nhanh chóng cạn kiệt. “Đến ngày thứ 3 và thứ 4 là hết sạch. Chúng tôi phải hứng nước mưa”, người thân sống cùng nhà tên Anusorn Niyomtham cho biết.

Trong khi đó, Amphorn Kaeophengkro và bảy thành viên trong gia đình phải ngồi trên một chiếc bàn, một khung cửa sổ và một chiếc máy giặt trong 48 giờ ở tầng hai. “Chúng tôi chỉ nghĩ tới việc sống sót”, người phụ nữ 44 tuổi nói dưới ánh nến khi cả gia đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.

Vào tuần trước, thành phố Hat Yai hứng chịu lượng mưa trong ngày lớn nhất 300 năm qua, chạm mức 355 mm. Hiện tại, nước đã rút, song thành phố chìm trong hỗn loạn. Hàng dài ôtô đỗ tránh lũ gây ùn tắc một con phố rộng. Những thùng phuy xanh trôi từ một nhà kho trong khu thương mại ra phố, chắn ngang lối đi. Người dân đang nỗ lực quét sạch bùn đất và mảnh vỡ từ những ngôi nhà bị ngập.

Tính đến ngày 29/11, số người chết do lũ lụt ở miền Nam Thái Lan đã lên tới 162, tờ Nation đưa tin. Songkhla là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 126 người tử vong.

Cùng ngày, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cho biết hơn 1,4 triệu hộ gia đình - tương đương 3,8 triệu người - đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Lũ lụt cũng làm hư hại hơn 33.000 ngôi nhà ở Hat Yai và các vùng lân cận, cùng với năm bệnh viện, 58 trường học và hơn 700 km đường.

Giới chức cho biết hơn 16.000 người được di dời tới 16 trung tâm sơ tán ở huyện Hat Yai, còn chính phủ phê duyệt khoản tiền 4,75 tỷ baht ( 148 triệu USD ) hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt trên khắp tỉnh.

Khu phố ở Hat Yai vẫn mất điện hôm 28/11 sau lũ lụt. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Phát triển Công nghệ Địa tin học và Vũ trụ Thái Lan (GISTDA) cho biết lượng nước tràn vào liên tục làm quá tải hệ thống đường thủy và thoát nước của thành phố, đồng thời nhấn mạnh lũ lụt diễn ra quá nhanh.

Có lẽ Jantarakarn Kaewjan thấu hiểu điều này. Ngày 21/11, khi cô chuẩn bị đi ngủ, ba ngày mưa lớn khiến nước mới dâng ngập con phố bên ngoài tòa nhà chung cư nơi cô ở tại thành phố Hat Yai. Nhưng tới nửa đêm, nước tràn vào tòa nhà, buộc cô phải chuyển xe máy từ bãi đậu xe lên tầng cao hơn. “Đến 9h hôm sau, nước ngập tới ngực. Tất cả do mưa”, Jantarakarn nói.

Chính phủ Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã cách chức người đứng đầu huyện Hat Yai và điều chuyển cảnh sát trưởng sau thảm họa lũ lụt. Narongporn Na Phatthalung - Thị trưởng thành phố Hat Yai, nơi sinh sống của gần 244.000 người - cho biết ông ban đầu đánh giá sai về tình hình lũ lụt.

"Tôi thành thật xin lỗi người dân Hat Yai. Tôi thừa nhận tôi đã mắc sai lầm trong cách xử lý tình huống", ông nói với đài truyền hình Channel 3.