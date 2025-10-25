Thảm họa Fulham

Đêm 25/10, Fulham thua Newcastle 1-2 trên sân St James' Park ở vòng 9 Premier League, qua đó tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 16.

Fulham thua 4 trận liền.

Trong ngày thi đấu đầy cảm xúc tại St. James’ Park, đội trưởng Bruno Guimaraes trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90, giúp Newcastle giành chiến thắng 2-1 trước Fulham. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của đội khách tại Premier League, chuỗi kết quả tệ hại nhất của họ kể từ tháng 4/2023.

Trận đấu khởi đầu đầy sôi động khi Kenny Tete nhận thẻ vàng chỉ sau vài phút, còn Nick Woltemade suýt mở tỷ số cho Newcastle với cú dứt điểm dội cột. Sức ép của đội chủ nhà nhanh chóng mang lại kết quả ở phút 18, khi Murphy tận dụng sai lầm của Calvin Bassey để cướp bóng và tung cú sút chìm đánh bại thủ thành Bernd Leno, mở tỷ số 1-0.

Fulham không chịu khuất phục. Họ tổ chức lại thế trận và được đền đáp ở đầu hiệp hai, khi tân binh trẻ người Brazil Kevin kiến tạo để Raul Jiménez dứt điểm dội xà, trước khi Sasa Lukić đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1.

Sự phản kháng mạnh mẽ của đội khách khiến HLV Eddie Howe buộc phải tung thêm ba cầu thủ tấn công vào sân. Trong những phút cuối, Newcastle liên tiếp tạo ra sóng gió với các pha dứt điểm nguy hiểm của Joelinton và Tonali, nhưng chỉ đến phút 90, Guimaraes mới khiến cầu trường bùng nổ với cú sút bồi chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho “Chích Chòe”.

Bassey tiếp tục sắm vai "tội đồ" với tình huống chuyền ngang đầy bất cẩn ở giữa sân, tạo điều kiện cho William Osula thoát xuống, tung cú sút khiến Leno phải ói bóng.

Với 3 điểm quý giá này, Newcastle vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, trong khi Fulham tiếp tục chìm sâu khủng hoảng ở vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.