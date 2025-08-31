Thảm họa Atletico Madrid

Đêm 30/8, Atletico Madrid bị Alaves cầm hòa 1-1, qua đó trải qua 3 vòng đấu liên tiếp tại La Liga mà chưa có chiến thắng.

Atletico Madrid khởi đầu tệ chưa từng có dưới thời HLV Diego Simeone.

Tính cả trận hòa thất vọng tại Mendizorroza, đội bóng thủ đô không thể giành chiến thắng trong cả ba trận mở màn mùa giải. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi HLV Diego Simeone lên nắm quyền từ năm 2011 đến nay.

Đội khách khởi đầu thuận lợi khi Giuliano Simeone – người từng khoác áo Alaves theo dạng cho mượn, ghi bàn ở phút thứ 7 sau một pha xử lý đầy nỗ lực trong vùng cấm.

Tuy nhiên, lợi thế của Atletico nhanh chóng bị xóa bỏ khi Alexander Sorloth phạm lỗi với Nahuel Tenaglia trong vùng 16,5 m, tạo cơ hội để Carlos Vicente gỡ hòa trên chấm 11m.

Trong phần lớn thời gian của hiệp một, đoàn quân của Simeone tỏ ra lép vế, đặc biệt ở khâu hỗ trợ hai mũi nhọn hàng công Sorloth, Julian Alvarez. Sau khi trận đấu bị gián đoạn vì sự cố một CĐV gặp vấn đề sức khỏe, Atletico nỗ lực dồn ép. Gần cuối trận, Antoine Griezmann được tung vào sân và lập tức tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền và tình huống cố định nguy hiểm, nhưng thủ môn Antonio Sivera cùng hàng phòng ngự kỷ luật của Alaves đã đứng vững.

Dù hiệp hai có tới 15 phút bù giờ, Atletico vẫn bất lực trong việc tìm bàn thắng quyết định. Trận hòa này khiến đội bóng áo sọc đỏ trắng nối dài khởi đầu thất vọng, gợi lại ký ức đứng thứ 9 tại La Liga mùa 2009/10 dưới thời Abel Resino. Trong khi đó, Alaves tiếp tục chuỗi bất bại ấn tượng trên sân nhà với 6 trận liên tiếp không thua.

Khi La Liga trở lại vào ngày 14/9, Atletico Madrid sẽ phải chạm trán thử thách khó khăn mang tên Villarreal. Trong khi đó, Alvaves đối đầu Bilbao.