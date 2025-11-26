Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảm họa Ajax

  • Thứ tư, 26/11/2025 06:34 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Rạng sáng 26/11, Ajax nhận trận thua 0-2 trên sân nhà trước Benfica ở loạt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.

Ajax rõ ràng cần một cuộc cải tổ lớn hơn để cứu vãn tình hình.

Ajax đang trải qua chuỗi trận thảm họa chưa từng có trong lịch sử đội bóng. Với trận thua Benfica trên sân nhà, Ajax trở thành đội duy nhất tại Champions League mùa này trắng tay sau 5 lượt trận.

Gã khổng lồ từng 4 lần vô địch châu Âu giờ đây đang chìm trong cơn ác mộng tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ, khi chưa kiếm nổi dù chỉ 1 điểm tại Champions League.

Sau 5 vòng đấu, họ chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng (từ phạt đền), để thủng lưới tới 16 bàn (trung bình hơn 2,6 bàn/trận).

Không dừng lại ở đó, phong độ tổng thể của Ajax đang ở mức thảm hại. Họ chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Ajax cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 6 tại Eredivisie, giải đấu mà họ từng thống trị hàng thập kỷ.

Sau 18 trận mùa này, Ajax thủng lưới tới 35 bàn. Để dễ hình dung: mùa trước 2024/25, họ phải đá tới trận thứ 43 mới để lọt lưới lần thứ 35.

Từ “Godenzonen” (Những đứa con của các vị thần), Ajax đang trở thành “đội lót đường” của Champions League mùa này. Hàng thủ tan nát, tinh thần rệu rã, và cho dù HLV John Heitinga đã bị sa thải, Ajax không khá hơn.

Câu hỏi lớn nhất lúc này: Liệu đội bóng vĩ đại này có thể chạm đáy sâu hơn nữa không, và HLV nào sẽ giải cứu được Ajax?

Ajax Champions League

