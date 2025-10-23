Thảm họa Ajax

Ajax, biểu tượng một thời của bóng đá châu Âu, đang trải qua giai đoạn đen tối trong lịch sử hiện đại của đội bóng.

Ajax không còn là chính mình.

Rạng sáng 23/10, Chelsea vùi dập Ajax 5-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Trận thua thảm hại trước Chelsea phơi bày sự sụp đổ của một đội bóng từng được biết đến với lối chơi tấn công rực rỡ và bản sắc tổng lực.

Dưới sự dẫn dắt của HLV John Heitinga, người thay thế Francesco Farioli, Ajax đang chìm trong khủng hoảng, khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng. Trận đấu với Chelsea bộc lộ những điểm yếu chết người của Ajax. Đội bóng chỉ thực hiện 83 đường chuyền ở nửa sân đối phương, trong đó chỉ hoàn thành 41 đường, đạt tỷ lệ chuyền chính xác thấp kỷ lục 49.4% - con số tệ nhất của Ajax trong tất cả các giải đấu kể từ mùa 2014/15.

Nhắc đến Ajax, là nhắc đến một đội giỏi chuyền và kiểm soát bóng, nhưng nay điều đó không còn. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu gắn kết, thiếu ý tưởng và sự bất lực trong việc triển khai lối chơi trước một đối thủ mạnh. Chelsea, với sự vượt trội về chiến thuật và thể lực, dễ dàng áp đảo Ajax, khiến đội bóng Hà Lan gần như "tàng hình" trên sân.

Kể từ khi John Heitinga tiếp quản ghế nóng, Ajax chỉ giành được 4 chiến thắng, 4 trận hòa và để thua 4 trận sau 12 trận trên mọi đấu trường. Tỷ lệ thắng chưa đến 50% là một con số đáng báo động đối với một đội bóng từng thống trị Eredivisie và tạo dấu ấn ở châu Âu.

Đặc biệt, tại Champions League, Heitinga đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn: ông trở thành người đầu tiên thua cả 3 trận đầu tiên với Ajax ở cả vai trò cầu thủ (mùa 2003/04) lẫn HLV (mùa 2025/26). Kỷ lục này không chỉ là nỗi xấu hổ mà còn là lời cảnh báo về sự sa sút của đội bóng.

HLV Heitinga chịu chỉ trích lớn.

Họ cùng với Benfica là hai đội hiếm hoi toàn thua sau 3 loạt trận vòng phân hạng Champions League. Cơ hội để Ajax đi tiếp tại châu Âu mùa này gần như không còn. Ở trong nước, họ cũng bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Người hâm mộ Ajax đang phải chứng kiến một đội bóng xa lạ, khác hẳn với hình ảnh từng làm nên thương hiệu của họ. Lối chơi tấn công mạch lạc, sự sáng tạo và khả năng kiểm soát trận đấu đã biến mất, thay vào đó là những màn trình diễn rời rạc và thiếu sức sống.

Trận thua Chelsea không chỉ là một kết quả tệ hại, mà còn là giọt nước tràn ly, làm dấy lên câu hỏi: Làm thế nào để Ajax tìm lại ánh hào quang xưa? Sự sa sút của Ajax không chỉ nằm ở kết quả trên sân mà còn ở những vấn đề sâu xa hơn: chiến lược chuyển nhượng thiếu hiệu quả, sự thiếu ổn định ở ban huấn luyện, và áp lực từ kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.

Heitinga, dù là một huyền thoại của Ajax với tư cách cầu thủ, dường như đang chật vật trong việc truyền cảm hứng và định hình lối chơi cho đội bóng. Câu hỏi đặt ra là liệu ban lãnh đạo Ajax có tiếp tục đặt niềm tin vào Heitinga, hay một cuộc cải tổ lớn hơn là cần thiết để cứu vãn tình hình.