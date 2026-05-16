Thảm bại trước Aston Villa, Liverpool tạo thống kê tệ nhất lịch sử

Rạng sáng 16/5, Liverpool thua Aston Villa 2-4 trên sân khách ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool thua Aston Villa lần đầu sau 6 năm.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Unai Emery chính thức giành vé dự UEFA Champions League mùa tới, mà còn là bước chạy đà hoàn hảo trước thềm trận chung kết UEFA Europa League tại Istanbul.

Với Liverpool, đoàn quân của HLV Arne Slot có nguy cơ văng khỏi top 5 khi đang hơn Bournemouth 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng cuối, đại diện vùng Merseyside phải thắng Brentford để giữ vé Champions League. Đây cũng là lần đầu tiên, Liverpool để thủng lưới 52 bàn trong một mùa.

Chỉ 5 ngày trước trận gặp Freiburg, HLV Emery vẫn mạo hiểm tung ra đội hình mạnh nhất. Canh bạc này đã phát huy tác dụng. Sau quãng thời gian giằng co và VAR từ chối một bàn thắng của Cody Gakpo bên phía Liverpool, Aston Villa đã khai thông thế bế tắc ở phút 42. Từ pha phối hợp đá phạt góc ngắn bài bản, Morgan Rogers khéo léo dứt điểm mở tỷ số.

Hiệp hai diễn ra với kịch tính đẩy lên cao trào. Liverpool gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu của Virgil van Dijk từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai. Không lâu sau, pha trượt chân của chính Szoboszlai đã dâng bóng cho Rogers. Cầu thủ người Anh kiến tạo để Ollie Watkins nâng tỷ số lên 2-1.

Dù thủ thành Giorgi Mamardashvili của Liverpool đã chơi xuất sắc, anh vẫn không thể ngăn cản sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà. Watkins hoàn tất cú đúp từ một pha đệm bóng cận thành trước khi John McGinn vẽ nên siêu phẩm vào góc cao, ấn định chiến thắng 4-2. Bàn gỡ cuối trận của Van Dijk là không đủ để cứu vãn trận thua sân khách thứ 9 của "Lữ đoàn đỏ".

