Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm bại trước Aston Villa, Liverpool tạo thống kê tệ nhất lịch sử

  • Thứ bảy, 16/5/2026 05:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 16/5, Liverpool thua Aston Villa 2-4 trên sân khách ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool thua Aston Villa lần đầu sau 6 năm.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Unai Emery chính thức giành vé dự UEFA Champions League mùa tới, mà còn là bước chạy đà hoàn hảo trước thềm trận chung kết UEFA Europa League tại Istanbul.

Với Liverpool, đoàn quân của HLV Arne Slot có nguy cơ văng khỏi top 5 khi đang hơn Bournemouth 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng cuối, đại diện vùng Merseyside phải thắng Brentford để giữ vé Champions League. Đây cũng là lần đầu tiên, Liverpool để thủng lưới 52 bàn trong một mùa.

Chỉ 5 ngày trước trận gặp Freiburg, HLV Emery vẫn mạo hiểm tung ra đội hình mạnh nhất. Canh bạc này đã phát huy tác dụng. Sau quãng thời gian giằng co và VAR từ chối một bàn thắng của Cody Gakpo bên phía Liverpool, Aston Villa đã khai thông thế bế tắc ở phút 42. Từ pha phối hợp đá phạt góc ngắn bài bản, Morgan Rogers khéo léo dứt điểm mở tỷ số.

Hiệp hai diễn ra với kịch tính đẩy lên cao trào. Liverpool gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu của Virgil van Dijk từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai. Không lâu sau, pha trượt chân của chính Szoboszlai đã dâng bóng cho Rogers. Cầu thủ người Anh kiến tạo để Ollie Watkins nâng tỷ số lên 2-1.

Dù thủ thành Giorgi Mamardashvili của Liverpool đã chơi xuất sắc, anh vẫn không thể ngăn cản sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà. Watkins hoàn tất cú đúp từ một pha đệm bóng cận thành trước khi John McGinn vẽ nên siêu phẩm vào góc cao, ấn định chiến thắng 4-2. Bàn gỡ cuối trận của Van Dijk là không đủ để cứu vãn trận thua sân khách thứ 9 của "Lữ đoàn đỏ".

Liverpool anh 1

Bảng xếp hạng Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Cựu tiền đạo Liverpool bị phạt tù vì quỵt tiền nuôi con

Cựu tiền đạo El Hadji Diouf bị tòa án tại Senegal tuyên án một năm tù treo sau khi không hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng cho con gái riêng với số tiền gần 14.000 bảng.

36:2157 hôm qua

Duy Anh

Liverpool Aston Villa Liverpool Ngoại hạng Anh

    Đọc tiếp

    Mainoo pha vo im lang ve Amorim hinh anh

    Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

    53 phút trước 06:52 16/5/2026

    0

    Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

    Thoi diem Chelsea chot HLV moi hinh anh

    Thời điểm Chelsea chốt HLV mới

    56 phút trước 06:48 16/5/2026

    0

    Chelsea muốn chốt HLV trưởng mới chỉ ít ngày sau chung kết FA Cup, với Xabi Alonso đang là ứng viên sáng giá nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý