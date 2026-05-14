Cựu tiền đạo Liverpool bị phạt tù vì quỵt tiền nuôi con

Cựu tiền đạo El Hadji Diouf bị tòa án tại Senegal tuyên án một năm tù treo sau khi không hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng cho con gái riêng với số tiền gần 14.000 bảng.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện do vợ cũ Valerie Bishop đệ trình hồi năm ngoái. Sau cuộc ly hôn năm 2023, Valerie được quyền nuôi cô con gái Keyla, hiện 17 tuổi. Theo phán quyết của tòa, Diouf phải chi 670 bảng mỗi tháng tiền cấp dưỡng, đồng thời trả học phí và các chi phí y tế cho con.

Tuy nhiên, Valerie cáo buộc cựu danh thủ Senegal ngừng thanh toán từ tháng 3/2024. Tại phiên xét xử, tòa án xác định Diouf vi phạm nghĩa vụ gia đình và tuyên án một năm tù treo. Ngoài ra, cựu tiền đạo 45 tuổi còn bị buộc thanh toán 13.220 bảng cho vợ cũ.

Theo luật pháp Senegal, việc từ chối thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có thể bị xử lý hình sự. Điều 351 trong bộ luật gia đình nước này quy định hình phạt tù đối với những trường hợp cố tình không thanh toán trợ cấp nuôi con.

Luật sư của Valerie cho rằng Diouf hoàn toàn đủ khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ. Họ nhấn mạnh cựu tuyển thủ có nguồn thu từ quảng cáo, bất động sản và công việc liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Senegal.

Một cố vấn pháp lý phát biểu trước tòa: "Diouf có đầy đủ điều kiện để chi trả, nhưng anh ta từ chối làm điều đó". Đáng chú ý, cựu sao Liverpool không xuất hiện trong nhiều phiên điều trần và bị tuyên án vắng mặt.

Diouf là ngôi sao nổi bật của bóng đá Senegal. Tại kỳ World Cup 2002 lịch sử, đội tuyển châu Phi gây chấn động khi đánh bại Pháp và lọt vào tứ kết. Anh giành 2 danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi liên tiếp vào các năm 2001 và 2002.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Diouf tại Anh gắn liền với nhiều tai tiếng. Trong màu áo Liverpool, anh chỉ ghi 3 bàn sau 55 trận Premier League. Cựu tiền đạo cũng nhiều lần bị chỉ trích vì hành vi phi thể thao, nổi bật là các vụ nhổ nước bọt vào đối thủ và CĐV.