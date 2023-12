Thái Trinh nói về việc né tránh tình cũ Quang Đăng

Thái Trinh khẳng định đã vượt qua chuyện cũ nên không thấy bối rối khi gặp lại Quang Đăng ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Thái Trinh úp mở có bạn trai mới. Ảnh: FBNV.

Tối 10/12, Thái Trinh chia sẻ về việc cô chạm mặt tình cũ Quang Đăng ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gây tranh luận nhiều ngày qua. Thái Trinh khẳng định không bối rối khi Quang Đăng là biên đạo cho đội của cô ở công diễn 2. Nữ ca sĩ cũng úp mở đã có tình yêu mới.

“Có khán giả lo ngại chương trình cố tình sắp xếp để tôi và Đăng gặp nhau, gây bối rối cho cả hai. Thật lòng tôi rất cảm ơn mọi người đã thương yêu và lo lắng. Nhưng trước khi tham gia chương trình, ê-kíp đã hỏi tôi có thấy bất tiện nếu làm việc với Quang Đăng hay không. Nếu có chương trình sẽ có cách tránh né. Tuy nhiên, tôi đã nói rõ không sao cả”, Thái Trinh cho biết.

Theo nữ ca sĩ, sau nhiều năm chia tay, cô và Quang Đăng đều có cuộc sống riêng. Thái Trinh cũng tự thấy đã an yên, thoải mái và lành lặn, đồng thời úp mở việc có hạnh phúc mới.

“Tôi có người quan trọng để nâng niu và cho phép mình quên được những điều không vui trong quá khứ. Hơn nữa, tôi của năm 30 tuổi, nếu không đạp gió rẽ sóng, không đối diện với những điều đã quá đỗi bình thường, cũng chẳng khác gì lúc 25 tuổi cả”, cô nhấn mạnh.

Thái Trinh được cho là ngượng ngùng khi gặp Quang Đăng.

Thái Trinh cho biết cô chủ động chọn vào đội Để anh xa nhớ ở công diễn 1 không phải vì tránh né bài của Quang Đăng dàn dựng. Lý do là Thái Trinh muốn cùng đội Hương Ly. Tới công diễn 2, Thái Trinh sẵn sàng chọn vào đội Lớn rồi còn khóc nhè dù biết Quang Đăng biên đạo vì yêu quý Diệu Nhi.

Cả cô và Quang Đăng đều đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng để làm việc. Do đó, hai người không vì chuyện cũ mà né tránh, ngại ngùng hay bẽn lẽn khi gặp nhau.

Trước đó, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gây tranh luận khi để Quang Đăng biên đạo cho đội của Thái Trinh. Một bộ phận khán giả cho rằng Thái Trinh biết Quang Đăng biên đạo tiết mục Lớn rồi còn khóc nhè nhưng vẫn chọn vào đội Diệu Nhi bởi cô đã hoàn toàn vượt qua chuyện cũ. Dẫu vậy, nhiều ý kiến nhận xét việc ê-kíp tập trung vào biểu cảm của nữ ca sĩ khi gặp tình cũ vẫn là thiếu tế nhị.

Quang Đăng sinh năm 1989, lọt top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance mùa đầu tiên và là biên đạo múa cho nhiều ca sĩ như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hồ Vĩnh Khoa, Ngô Kiến Huy, Chi Pu…

Quang Đăng từng có cuộc tình kéo dài hai năm với Thái Trinh và tuyên bố chia tay năm 2019. Hiện, anh hẹn hò vũ công người Trung Quốc Yee Pink.