Hari Won: 'Nhiều khi anh Thành nói tôi rất nặng'

Trong một chương trình mới lên sóng, Hari Won cho biết cô không thông minh, trong khi Trấn Thành là người giỏi. Do đó, khi trao đổi với Hari Won vấn đề gì đó, Trấn Thành thỉnh thoảng nặng lời vì thấy vợ không nhớ hết những gì mình nói.

Hari Won cho biết: "Anh ấy tiếp thu nhanh và nghĩ mọi người xung quanh cũng thế. Do đó, nhiều khi anh ấy nói tôi rất nặng, chẳng hạn ‘Anh chỉ cho em 10 cái mà sao em nhớ có 2’. Sau đó, tôi trả lời 'Đầu em chỉ tới đó thôi'. Anh Thành mới nói 'Bình thường em thông minh lắm mà'. Nhưng tôi chỉ thông minh lúc nói chuyện, cãi vã thôi. Còn khi học hành, không thể thông minh như anh ấy”.

“Nhiều người nghĩ tôi thông minh nhưng thật ra không phải. Tôi đã kiểm tra rồi và IQ thấp hơn mức trung bình. Tôi bị sốc và không chấp nhận như vậy. Đến khi lớn, tôi kiểm tra thêm lần nữa và kết quả vẫn như cũ. Lúc này, tôi thừa nhận mình không thông minh. Tôi mất đến 3 năm để giải thích với chồng rằng tôi không thông minh như anh ấy nghĩ. Sau này, chồng tôi không bực nữa vì anh ấy hiểu khả năng của tôi chỉ đến vậy thôi", cô nói tiếp.

Hari Won sinh năm 1985, có bố là người Việt Nam và mẹ người Hàn Quốc. Trước khi hoạt động ở ngành giải trí Việt, Hari Won là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2012 có tên KISS. Tại Việt Nam, cô nổi tiếng sau khi tham gia Cuộc đua kỳ thú năm 2013. Cô kết hôn với Trấn Thành vào tháng 12/2016.

Từ khi bước chân vào giới giải trí, Hari Won nhiều lần gây tranh cãi. Một trong những vấn đề khiến công chúng tranh luận nhiều nhất là khả năng nói tiếng Việt của cô. Ở Việt Nam nhiều năm nhưng nữ ca sĩ vẫn phát âm lơ lớ, khó nghe.

