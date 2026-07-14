Thái Nguyên T&T đánh rơi chiến thắng phút cuối

Thái Nguyên T&T để TP.HCM I gỡ hòa 1-1 ở phút 88 trong trận cầu tâm điểm vòng 6 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chiều 14/7.

Thái Nguyên T&T bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm khi để TP.HCM I gỡ hòa ở phút 88.

Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội trước nhà đương kim vô địch. Phút 37, Thúy Hằng sút xa đưa bóng trúng cột dọc. Tiền đạo này sau đó tiếp tục bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền thuận lợi của Bích Thùy.

Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 66. Cù Thị Huỳnh Như phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Ngọc Anh lao vào dứt điểm mở tỷ số.

Tưởng như 3 điểm đã nằm trong tay Thái Nguyên T&T, TP.HCM I bất ngờ gỡ hòa ở phút 88. Từ đường căng ngang của Thùy Trang, Quỳnh Anh dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, ấn định tỷ số 1-1. Kết quả này giúp TP.HCM I chắc chắn giữ ngôi đầu bảng sau lượt đi.

Ở trận đấu khác, Phong Phú Hà Nam hòa TP.HCM II 2-2 sau hai lần bị dẫn trước. Thục Nghi và Ngọc Duyên ghi bàn cho đội khách, trong khi Tạ Thị Thủy cùng Đào Thị Ngân giúp chủ nhà giữ lại một điểm.

Than KSVN có chiến thắng đậm nhất vòng khi vượt qua Hà Nội II 3-0. Thanh Thảo mở tỷ số ngay phút thứ 5, trước khi Như Quỳnh lập cú đúp trong hiệp hai.

Sau thất bại này, Hà Nội II kết thúc lượt đi ở cuối bảng với một điểm sau 6 trận.