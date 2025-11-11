Thái Lan truy quét tội phạm Trung Quốc khắp sông Mekong

Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.

Lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ 3 đối tượng vượt biên từ Campuchia rạng sáng 9/11 - Ảnh: THAIPBS.

Trong vòng vài ngày đầu tháng 11, ba vụ bắt giữ và dẫn độ lớn liên quan đến công dân Trung Quốc đã khiến dư luận Thái Lan đặc biệt chú ý.

Từ việc phát hiện nhóm lừa đảo trong đó có một người đàn ông Trung Quốc mang theo 1.000 thẻ SIM tại biên giới Aranyaprathet, đến quyết định dẫn độ “ông trùm” cờ bạc She Zhijiang về Trung Quốc, giới quan sát cho rằng Bangkok đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ: Thái Lan sẽ không còn là “vùng đệm an toàn” cho các mạng lưới tội phạm mạng và đánh bạc xuyên quốc gia.

Từ biên giới đến trung tâm điều hành lừa đảo

Rạng sáng 9/11, lực lượng biên phòng Thái Lan đã bắt giữ ba người nước ngoài một người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Ấn Độ khi họ vượt biên trái phép từ Campuchia.

Trong hành lý của nghi phạm Trung Quốc, cảnh sát phát hiện tới 1.000 thẻ SIM điện thoại di động, nghi dùng để vận hành các trung tâm giả mạo cuộc gọi (call centre) chuyên lừa đảo người dân khắp khu vực Đông Nam Á, Bangkok Post đưa tin.

Theo Đại tá Chainarong Kasi, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Aranyaprathet, đây là “một mắt xích nhỏ trong mạng lưới khổng lồ” trải rộng từ Campuchia, Myanmar đến Thái Lan - những nơi đang trở thành trung tâm của tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc.

Các đường dây này thường lợi dụng tuyến biên giới lỏng lẻo để vận chuyển thiết bị viễn thông, thẻ SIM và tiền ảo nhằm phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Cũng trong cùng ngày, cảnh sát Thái Lan đã đột kích một căn hộ cao cấp trên đường Sukhumvit Soi 16, quận Klong Toei, Bangkok, bắt giữ bốn nghi phạm gồm Xiahou Xin (29 tuổi), Liu Ming (28 tuổi), Li Lei (22 tuổi) và Zeng Lingquan (21 tuổi). Nhóm này bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô lớn, theo National Thailand.

Thông tin tình báo cho thấy sau khi nhiều đường dây lừa đảo ở Campuchia bị triệt phá gần đây, nhóm nghi phạm đã di chuyển sang Thái Lan. Để tránh bị phát hiện, họ thuê căn hộ hạng sang và ngụy trang hoạt động dưới vỏ bọc công ty công nghệ.

Cảnh sát Thái Lan đột kích một ổ lừa đảo bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc. Ảnh: National Thailand.

Thiếu tướng Jirapop Phuridej tiết lộ nhóm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, có khả năng biến ảnh tĩnh thành video động, nhằm đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt của ngân hàng và các sàn giao dịch trực tuyến, từ đó rút tiền trái phép từ tài khoản nạn nhân.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày trước khi Thái Lan chính thức phê chuẩn lệnh dẫn độ She Zhijiang - một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất của Trung Quốc trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng toàn cầu do những nghi án về rửa tiền và lừa đảo.

She Zhijiang, 43 tuổi, từng là người đứng đầu đế chế cờ bạc trực tuyến trị giá hàng tỷ USD, vận hành từ khu phức hợp Shwe Kokko - một đặc khu kinh tế nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar. Nơi đây từng được quảng bá là “thành phố thông minh”, song nhanh chóng biến thành trung tâm của các hoạt động đánh bạc, rửa tiền và buôn người.

Tháng 5/2024, Tòa Hình sự Thái Lan ra phán quyết dẫn độ She về Trung Quốc để xét xử về tội tổ chức sòng bạc và điều hành hơn 230 trang web cờ bạc với dòng tiền lên đến 12.600 tỷ baht (tương đương 385 tỷ USD ).

Dù đội ngũ luật sư của She kháng cáo, cho rằng vụ án mang động cơ chính trị, song Tòa Hiến pháp Thái Lan vào tháng 10 vừa qua đã xác nhận lệnh dẫn độ là hợp pháp.

Hiện She đang bị giam tại nhà tù Bangkok Remand, trong khi các cơ quan chức năng Thái Lan có 90 ngày để hoàn tất thủ tục bàn giao. Việc dẫn độ này được xem là một bước đi thể hiện rõ thiện chí hợp tác của Bangkok với Bắc Kinh trong nỗ lực trấn áp các hoạt động cờ bạc và tội phạm mạng xuyên biên giới.

Tòa án Thái Lan phán quyết dẫn độ ông trùm liên quan các vụ lừa đảo tại biên giới Thái Lan - Myanmar She Zhijiang. Ảnh: THAI ENQUIRER.

Thông điệp cứng rắn từ Bangkok

Các chuyên gia cho rằng việc Thái Lan gia tăng kiểm soát tội phạm Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh khu vực sông Mekong đang trở thành “điểm nóng” của nạn lừa đảo trực tuyến sau đại dịch Covid-19.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy hàng tỷ USD đã được thu lợi từ việc cưỡng bức hàng trăm nghìn lao động làm việc trong các khu phức hợp tội phạm ở biên giới.

Tháng 9/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên 9 công ty và cá nhân có liên hệ với Shwe Kokko, cáo buộc họ dính líu đến buôn người và lừa đảo qua mạng. Hành động này, cùng với nỗ lực của Thái Lan, thể hiện sự đồng thuận quốc tế ngày càng mạnh mẽ trong việc “khóa van tài chính” của các tập đoàn tội phạm có yếu tố Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, Thái Lan đang chịu áp lực từ nhiều phía vừa phải bảo vệ hình ảnh quốc gia trước tình trạng gia tăng tội phạm mạng, vừa cần duy trì quan hệ ngoại giao và kinh tế bền chặt với Trung Quốc.