Thái Lan đột kích 36 địa điểm liên quan doanh nhân Campuchia

Cục Điều tra Tội phạm mạng và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan mở cuộc đột kích đóng băng 5 triệu USD tài sản của một doanh nhân người Campuchia vì tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền và buôn người.

Lực lượng chức năng tại Thái Lan cùng lúc đột kích 36 địa điểm liên quan tới "doanh nhân" người Campuchia Ly Yong Phat. Ảnh: Nation Thailand.

Ngày 9/11, Lực lượng chức năng của Thái Lan vừa phối hợp đột kích 36 địa điểm có liên quan tới doanh nhân người Campuchia Ly Yong Phat (67 tuổi) nằm ở thủ đô Bangkok và tỉnh Trat, thu giữ nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 90 triệu baht (hơn 2,8 triệu USD ).

Tại Bangkok, lực lượng chức năng đã khám xét 2 căn hộ cao cấp của Ly ở khu Sukhumvit và thu giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến hai bất động sản này. Tại tỉnh Trat, cơ quan chức năng tịch thu lô đất trị giá khoảng 5 triệu baht ( 155.000 USD ).

Ngoài ra, cơ quan chức năng Thái Lan cũng đóng băng các tài khoản ngân hàng của Ly với tổng số tiền trong các tài khoản này lên tới hơn 88 triệu baht ( 2,7 triệu USD ). Theo Nation Thailand, cảnh sát Thái Lan hiện đã phát lệnh bắt giữ Ly Yong Phat.

Ly Yong Phat sinh ra tại tỉnh Koh Kong (Campuchia). Từ năm 1993, Ly Yong Phat bắt đầu kinh doanh khách sạn, sòng bạc và khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Koh Kong, Campuchia. Tập đoàn LYP Group của ông ta sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp, kinh doanh du lịch và casino...

Năm 2024, Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 4 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc LYP Group, gồm O-Smach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong Resort và Phnom Penh Hotel là trụ sở của những đường dây lừa đảo qua mạng, sử dụng lao động cưỡng bức, tiếp tay cho nạn buôn người.

Phía Mỹ cáo buộc những cơ sở khách sạn và khu nghỉ dưỡng này được dùng làm nơi giam giữ trái phép các nạn nhân bị lừa đảo tuyển dụng rồi bị ép tham gia đường dây lừa đảo.

Bộ Tài chính Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Ly Yong Phat và 5 công ty thuộc sở hữu của ông này, bao gồm lệnh đóng băng tài sản và cấm giao dịch với các doanh nghiệp Mỹ.

Phía Campuchia từng bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng Mỹ đã tiếp nhận thông tin sai lệch và khẳng định Ly Yong Phat không liên quan tới bất kỳ hoạt động phạm pháp nào.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của lực lượng chức năng tại Thái Lan cũng phát hiện mối liên hệ trực tiếp giữa Ly Yong Phat và mạng lưới lừa đảo được vận hành từ chính khu nghỉ dưỡng O-Smach Resort tại Campuchia.

Ly từng mang hai quốc tịch Thái Lan và Campuchia. Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của Ly Yong Phat.

Trước chiến dịch đột kích sáng 9/11, cơ quan chức năng Thái Lan vốn đã phong tỏa 70 triệu baht tài sản của Ly Yong Phat (tương đương 2,2 triệu USD ).

Vụ đột kích diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang mở chiến dịch quy mô quốc gia truy quét các đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới. Ngày 10/11, tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul tuyên bố mục tiêu của chính phủ là xóa sổ hoàn toàn tội phạm mạng, coi đây là “chỉ số đánh giá hiệu quả điều hành quốc gia”.

Ông Anutin cho biết cảnh sát đã thu giữ hàng chục tỷ baht, hủy visa và quốc tịch của các nghi phạm nước ngoài, đồng thời khẳng định “Chính phủ sẽ không bao che cho bất kỳ ai”, kể cả quan chức hay chính trị gia nếu bị phát hiện liên quan đến mạng lưới tội phạm lừa đảo.