Thái Lan muốn mua lại gần 2 tỷ USD nợ xấu của người dân

Thái Lan đã hoàn tất kế hoạch mua gần 60 tỷ baht (khoảng 1,8 tỷ USD) nợ xấu nhằm hỗ trợ khoảng 2 triệu người vay và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Vấn đề nợ xấu đang nằm trong danh mục "ưu tiên xử lý" của chính phủ Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nithithanprapas hôm 3/11, các khoản nợ xấu có dư nợ không vượt quá 100.000 baht (hơn 3.000 USD ) sẽ được chuyển sang hai công ty quản lý tài sản (AMC) do nhà nước hậu thuẫn, theo Bloomberg.

Các AMC này sẽ đưa ra điều kiện trả nợ "thoáng" hơn nhằm giúp các hộ gia đình ổn định tài chính. Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) sẽ phối hợp với các ngân hàng về chi tiết triển khai trước khi ký kết một biên bản ghi nhớ và trình nội các phê duyệt vào tuần tới.

Động thái này là sáng kiến lớn đầu tiên dưới thời Thủ tướng Anutin Charnvirakul và tân Thống đốc BoT Vitai Ratanakorn nhằm xử lý bài toán nợ hộ gia đình kéo dài nhiều năm của Thái Lan, vốn là một trong những mức cao nhất khu vực.

Núi nợ phình to trong đại dịch đã đè nặng lên tiêu dùng nội địa và tăng trưởng kinh tế.

Ông Ekniti cho biết nguồn vốn sẽ chủ yếu đến từ cơ chế cứu trợ tài chính của chính phủ, đồng thời nhấn mạnh đây là "chính sách trọng điểm hỗ trợ người vay một cách bền vững mà không làm tổn hại kỷ luật tài khóa".

Ông từ chối tiết lộ cụ thể ngân sách sẽ chi bao nhiêu để mua các khoản nợ xấu với mức chiết khấu đặc biệt.

Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ tổng cộng 3,4 triệu người vay với tổng dư nợ 122 tỷ baht. Giai đoạn đầu, chương trình sẽ tiếp cận và giúp đỡ khoảng 2 triệu người. Nhóm còn lại, chủ yếu vay từ các công ty tài chính, sẽ được hỗ trợ ở các giai đoạn sau, theo ông Ekniti.

Tháng trước, ông Vitai kêu gọi các công ty quản lý tài sản tăng gấp đôi quy mô mua nợ xấu để giải quyết vấn đề nợ cao. Tính đến cuối tháng 6, khoảng 2,9% dư nợ của hệ thống ngân hàng Thái Lan là nợ xấu, được xem là một mức "cao cần xử lý", theo lời Thống đốc.