Thái Công đáp trả nghi vấn mua giải

Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công vừa lên tiếng trước những nghi vấn cho rằng ông mua giải sau khi thông báo được đề cử danh hiệu Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng 2026.

Sáng 8/4, trên trang cá nhân, Thái Công thẳng thắn phản hồi câu hỏi mua giải từ cư dân mạng. Nhà thiết kế cho biết đây là phản ứng mà ông đã nhiều lần gặp phải mỗi khi nhắc đến các giải thưởng quốc tế.

"Câu hỏi về mua giải lặp lại như một phản xạ. Nó phản ánh một kiểu tư duy đang tồn tại: khi không chấp nhận người khác thành công hơn mình, người ta sẽ tìm cách giản lược giá trị đó", Thái Công viết.

Thái Công khẳng định giải thưởng từ DOTY là sự nỗ lực của ông hơn 50 năm qua. Ảnh: Thái Công Quách/Facebook.

Ông cho rằng khi không tin vào nỗ lực hoặc không chấp nhận việc có người làm tốt hơn, cách nhanh nhất là đặt nghi vấn về tính xác thực của thành quả.

Theo Thái Công, những nghi ngờ như vậy không chỉ nói về người đặt câu hỏi mà còn phản ánh cách xã hội nhìn nhận thành công. "Khi không tin vào nỗ lực, người ta sẽ chọn những lời giải thích dễ dãi hơn".

Nhà thiết kế cũng cho biết ban tổ chức tại Malaysia đã gửi lời mời ông tham dự lễ trao giải, đồng thời tài trợ vé máy bay hạng thương gia cùng thời gian lưu trú tại khách sạn 5 sao. Theo ông, đây là sự ghi nhận cho hành trình làm nghề nhiều năm của mình trong lĩnh vực thiết kế nội thất và phong cách sống.

Designer of the Year Awards (DOTY) là giải thưởng thường niên trong ngành thiết kế, kiến trúc tại khu vực châu Á, tôn vinh các cá nhân và đơn vị có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực như thiết kế nội thất, kiến trúc, sản phẩm, sáng tạo và phong cách sống. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức vào tối 9/4 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Giải thưởng quy tụ nhiều nhà thiết kế, kiến trúc sư, thương hiệu và chuyên gia sáng tạo trong khu vực, với các hạng mục nhằm ghi nhận những người có ảnh hưởng đến xu hướng thiết kế đương đại.

Trong đó, Thái Công được chiến thắng tại hạng mục "Most Influential Designer 2026" (Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng). Đây là giải thưởng được trao cho những nhà thiết kế được đánh giá có sức ảnh hưởng đến cộng đồng sáng tạo, phong cách thẩm mỹ và thị trường trong khu vực.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, Thái Công cho rằng điều đáng suy nghĩ không phải là việc "giải thưởng có thật hay không", mà là cách công chúng phản ứng trước thành công của người khác.

"Có lẽ điều đáng suy nghĩ là tại sao ngày càng nhiều người Việt khó chấp nhận thành tựu của người khác", ông bày tỏ.