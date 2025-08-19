Thaco khởi công cao tốc 8.500 tỷ rút ngắn thời gian TP.HCM đi Đà Lạt

Sáng nay (19/8), dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 dài hơn 60 km tại Đồng Nai đã chính thức khởi công, với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Thaco và Tập đoàn Sơn Hải khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1. Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 19/8, tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải, gồm: CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico), đồng thời là Phó tổng giám đốc Thaco cho biết dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là một phần trong tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, giữ vai trò kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng , trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, phần còn lại do liên danh nhà đầu tư tự huy động.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 có chiều dài 60 km, phân kỳ 4 làn xe, nền đường rộng 17 m. Điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 1 và điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico) phát biểu tại lễ khởi công sáng nay. Ảnh: Liên Phạm.

Khi đưa vào khai thác, công trình giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, vành đai, cảng và đường sắt. Đây cũng là tiền đề để hoàn thiện tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (CT.27), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Xây Dựng) kỳ vọng dự án sẽ là động lực mới, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai, giúp tăng cường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cảng biển, trung tâm logistics, khu công nghiệp, đô thị, du lịch.

Ông đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý IV.

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam. Ảnh: Liên Phạm.

Liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ đưa dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và phát huy hiệu quả bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Thadico là doanh nghiệp thành viên của Thaco Group do ông Trần Bá Dương sáng lập và hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Thadico được biết đến nhiều với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Sala có tổng quy mô 257 ha nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các công trình BT hạ tầng đô thị như cầu Thủ Thiêm 2, bốn tuyến đường chính Thủ Thiêm.

Những năm gần đây, Thadico bắt đầu lấn sân mạnh sang lĩnh vực hạ tầng giao thông quy mô quốc gia. Mới đây, Thadico đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho lập hồ sơ dự án tuyến đường từ Đồng Xoài đến Vành đai 4 TP.HCM, đi qua tỉnh lộ 753 và cầu Mã Đà.