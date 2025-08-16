Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo sửa Luật Đất đai 2024

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý các cơ quan nghiên cứu, đánh giá, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật nhận thấy còn nhiều ý kiến khác nhau về một số định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024. Ảnh: Chinhphu.vn.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) vừa ký ban hành Thông báo số 08-TB/BCĐTW, thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo - tại Phiên họp chuyên đề vừa qua.

Theo thông báo, ngày 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật - đã chủ trì phiên họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về các báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện báo cáo về sửa đổi Luật Đất đai 2024

Trong đó, Ban Chỉ đạo nhận thấy còn nhiều ý kiến khác nhau về một số định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024.

Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị (nếu có) trong tháng 9.

Tổng Bí thư cũng lưu ý các đơn vị cần nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Đặc biệt, các quan điểm, định hướng lớn và các chính sách quan trọng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024 và các luật có liên quan (như các luật về thuế, nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, bảo vệ môi trường, địa chất và khoáng sản...) cần được luận giải đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục và khả thi.

Liên quan đến Báo cáo định hướng khung pháp lý huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với việc xác định các mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng khung chính sách, pháp luật về huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế nêu trong báo cáo do Đảng ủy Bộ Tài chính chuẩn bị.

Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế, phù hợp với quy luật thị trường.

Đồng thời, bảo đảm vai trò định hướng, giám sát, kiến tạo của Nhà nước để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp từ các thành phần kinh tế, tạo động lực đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đưa các giao dịch liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa phát triển lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật. Nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2025.

Bổ sung Đề án hoàn thiện cấu trúc pháp luật vào chương trình công tác 2025

Về Đề cương Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất; nhất trí bổ sung nhiệm vụ này vào Chương trình công tác năm 2025 của Ban.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp tháng 12, gắn với việc xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026-2031).

Ban Chỉ đạo đánh giá đây là đề án lớn, khó, phức tạp, cần tập trung nguồn lực, có cách làm phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, huy động sự tham gia rộng rãi, thực chất của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các luật gia, luật sư giỏi, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả nghiên cứu phải hướng tới việc đề xuất khung cấu trúc tổng thể, hiện đại, hợp lý, bao phủ được những ngành, lĩnh vực mới phát sinh trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ và các xu hướng phát triển mới hiện nay, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, kiến tạo, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kết quả nghiên cứu của đề án có thể được xem xét, nghiên cứu xây dựng Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới trên cơ sở những quyết sách chiến lược của Đại hội XIV của Đảng.

Cũng tại thông báo kết luận, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến cụ thể với Báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật và Báo cáo một số định hướng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Bộ Tư pháp để nâng cao hiệu quả, tính khả thi của việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của địa phương (nêu trong Báo cáo đánh giá sơ bộ về khả năng thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương của Đảng ủy Bộ Tư pháp).

Các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu bám sát Chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch và thực hiện việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm các nội dung của Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.