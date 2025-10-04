Ten Hag sắp tái xuất

Erik ten Hag đang được xem là ứng viên hàng đầu để trở lại dẫn dắt Ajax.

Ten Hag sắp thoát cảnh thất nghiệp.

Theo De Telegraaf, cựu huấn luyện viên Manchester United đang tiến gần đến việc trở lại mái nhà xưa từng làm nên tên tuổi cho mình

Đội bóng Hà Lan đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ dưới thời John Heitinga, với việc liên tục đánh rơi điểm số tại Eredivisie và nhận những thất bại nặng nề ở đấu trường châu Âu.

Áp lực lên Heitinga đang ngày càng lớn. Thất bại 0-4 trước Olympique Marseille tại Champions League hồi giữa tuần khiến người hâm mộ phẫn nộ và đẩy ban lãnh đạo vào thế phải hành động.

Nhiều thành viên ban lãnh đạo Ajax ủng hộ sự trở lại của Ten Hag. Ở tuổi 55, Erik ten Hag đang thất nghiệp sau quãng thời gian ngắn ngủi và thất bại tại Bayer Leverkusen, nơi ông bị sa thải chỉ sau 3 trận đấu tại Bundesliga.

Trước đó, Ten Hag trải qua hai năm đầy sóng gió tại Manchester United (2022-2024), nơi ông mang về hai danh hiệu (League Cup 2023 và FA Cup 2024) nhưng không thể cứu vãn vị trí do phong độ thất thường.

Dù vậy, thành tích rực rỡ tại Ajax từ 2018-2022 - với ba chức vô địch Eredivisie, hai KNVB Cup và hành trình vào bán kết Champions League 2019 - khiến ông trở thành ứng viên lý tưởng để cứu vớt đội bóng cũ.

Theo Voetball, Ten Hag bày tỏ sự sẵn sàng trở lại Ajax. Tuy nhiên, chi phí bồi thường hợp đồng từ Leverkusen (hơn 6 triệu euro) và lương cao của ông có thể là rào cản lớn.