Ten Hag sáng cửa trở lại Premier League

Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tiến gần đến việc chiêu mộ Erik ten Hag, sau khi những cuộc đàm phán giữa đôi bên diễn ra tích cực.

Erik ten Hag đang được xem là ứng viên hàng đầu để dẫn dắt Wolves.

Theo Football London, các cuộc thương thảo giữa ban lãnh đạo Wolves và cựu HLV Gary O’Neil đã đổ vỡ. "Bầy sói" giờ dốc toàn lực để đàm phán với Erik ten Hag. Tập đoàn Fosun, chủ sở hữu Wolves, đánh giá cao Ten Hag bởi ông có kinh nghiệm làm việc tại Anh.

Ten Hag từng trải qua hai năm đầy sóng gió tại Manchester United (2022-2024), nơi ông mang về hai danh hiệu (League Cup 2023 và FA Cup 2024). Kinh nghiệm tại Manchester United cùng thành tích rực rỡ tại Ajax từ 2018-2022 - với ba chức vô địch Eredivisie, hai KNVB Cup và hành trình vào bán kết Champions League 2019 - giúp ông trở thành ứng viên lý tưởng để cứu vớt Wolves.

HLV Vitor Pereira bị Wolves sa thải sau thất bại 0-3 trước Fulham rạng sáng 2/11. Theo truyền thông Anh, danh sách ứng viên thay thế xuất hiện nhiều cái tên đình đám, trong đó có hai cựu HLV MU là Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag, cùng Brendan Rodgers và Frank Lampard.

Trong số này, Ten Hag được chủ sở hữu Wolves đánh giá cao nhất. CLB này cần một HLV linh hoạt về chiến thuật và đủ kinh nghiệm để vượt khó. Với tình hình hiện tại, Wolves đối mặt với nguy cơ rớt hạng ngày càng rõ rệt.

Sau 10 vòng, "Bầy sói" chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hoà và 8 trận thua. Theo Opta, xác suất rớt hạng của Wolves lúc này lên tới 97,4%. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp họ sống sót vào cuối mùa.

Lịch thi đấu sắp tới càng khiến tình hình thêm căng thẳng, khi họ lần lượt đối đầu Chelsea, Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal, MU và Liverpool – chuỗi trận có thể định đoạt cả mùa giải.