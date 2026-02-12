Tehran tiết lộ thông điệp tích cực của Mỹ gửi Iran

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, cho biết giới chức Oman đã chuyển một số thông điệp từ Mỹ tới phía Iran sau khi kết thúc vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, cho biết những sắp xếp mang tính cấu trúc cho tiến trình đàm phán với Mỹ đang được thúc đẩy, bất chấp những căng thẳng trên truyền thông. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran sau các chuyến thăm Oman và Qatar, ông Larijani nói: “Chúng tôi không gửi thư cho phía Mỹ, nhưng những người bạn của chúng tôi ở Oman đã chuyển cho chúng tôi một số thông điệp từ Mỹ, và chúng tôi sẽ nghiên cứu các thông điệp đó tại Tehran”.

Trong một phát biểu khác với kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar, ông Larijani cho biết thêm Washington dường như đang rời xa kịch bản quân sự liên quan tới Tehran.

Theo ông Larijani, “Mỹ đã chuyển sang một con đường hợp lý bằng việc tham gia đàm phán” và “Washington đã đi đến kết luận rằng cần theo đuổi một cách tiếp cận khác đối với Iran, ngoài lựa chọn quân sự”.

Iran và Mỹ đã tiến hành một vòng đàm phán khác về chương trình hạt nhân của Tehran tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 6/2.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu, trong khi phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff đứng đầu.

Sau cuộc đàm phán này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 8/2 khẳng định Tehran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu urani, ngay cả khi điều đó có thể dẫn tới chiến tranh.

Trước đó, Nhà Trắng đã cảnh báo rằng khả năng sử dụng vũ lực đối với Iran đang được xem xét một cách nghiêm túc.

Trong diễn biến mới nhất, kênh truyền hình CNN dẫn các nguồn tin Israel ngày 11/2 cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ thảo luận các phương án tấn công Iran với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Washington, D.C., trong tuần này.

Theo CNN, ông Netanyahu muốn chuẩn bị cho mọi kịch bản trong trường hợp các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran giữa Washington và Tehran thất bại.

Người đứng đầu chính phủ Israel cũng dự định cung cấp cho Tổng thống Trump những thông tin tình báo mới về năng lực quân sự của Iran.

Một nguồn tin nói với CNN: “Israel lo ngại về tiến triển của Iran trong việc khôi phục kho dự trữ và năng lực tên lửa đạn đạo về mức trước cuộc chiến 12 ngày".

Nguồn tin này còn cho hay, Israel ước tính rằng nếu không có hành động ngăn chặn, Iran có thể sở hữu từ 1.800 đến 2.000 tên lửa đạn đạo trong vòng vài tuần hoặc vài tháng tới.