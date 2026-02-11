Cựu chỉ huy Iran bất ngờ tố Saudi Arabia sở hữu vũ khí hạt nhân

Ông Hussein Kanani, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố Saudi Arabia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Mỹ và Israel đều biết điều này.

Quốc kỳ của Iran và Saudi Arabia. Ảnh: Shutterstock.

Thông tin được ông Kanani đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin RT của Nga ngày 9/2, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang liên quan đến cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Dẫn nguồn tin tình báo, ông Kanani nói: “Saudi Arabia hiện nay đã có bom hạt nhân, các hoạt động này được Mỹ nắm rất rõ”.

Cựu chỉ huy IRGC cũng cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài, bao gồm Mossad của Israel và CIA của Mỹ, đứng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran thời gian qua.

“Mục tiêu của họ không chỉ là lật đổ chính quyền mà còn nhằm chia cắt Iran và lợi dụng tình hình bất ổn”, ông Kanani nói.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025. Mối quan hệ này càng thêm rạn nứt sau làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng tại Iran trong hai tháng 12/2025 và tháng 1 vừa qua. Tehran liên tục cáo buộc Mỹ và Israel là những thế lực đứng sau kích động tình trạng bất ổn này.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã điều động một "hạm đội" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới Trung Đông nhằm gia tăng áp lực quân sự. Washington hiện yêu cầu Tehran phải hạn chế hoạt động làm giàu uranium và thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo.

Đáp lại, Iran tuyên bố đã hoàn tất việc nâng cấp kho vũ khí tên lửa, đồng thời chính thức chuyển đổi học thuyết quân sự sang vị thế tấn công mạnh mẽ hơn.

Ông Kanani cảnh báo, một cuộc tấn công của Mỹ có thể dẫn tới phản ứng quyết liệt từ Iran. “Nếu Washington động binh, động thái đầu tiên của Tehran có thể không nhằm trực tiếp vào các căn cứ Mỹ. Tên lửa có thể được phóng về phía Israel”, ông Kanani cho biết thêm.

Theo ông Kanani, Iran cũng có thể phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với chiến lược toàn cầu, để gây sức ép với Mỹ. “Eo biển Hormuz sẽ bị đóng nếu cần thiết. Dù chúng tôi không muốn gây tổn hại đến kinh tế Trung Quốc hay Nga, nhưng điều này có thể không tránh khỏi trước các hành động khiêu khích của Mỹ”, ông Kanani nhấn mạnh.

Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, Tehran dần thu hẹp việc tuân thủ và nâng mức làm giàu uranium lên 60%.

Sau các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết mọi thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước phải đạt được thông qua đối thoại “bình tĩnh”, không kèm theo sức ép hay đe dọa. Không lâu sau đó, Washington công bố các biện pháp trừng phạt mới.

“Mỹ đang chơi liều để gây sức ép, nhưng Iran đã tính toán trước mười bước”, ông Kanani khẳng định.