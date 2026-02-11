Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh vệ tinh cho thấy lối vào cơ sở hạt nhân của Iran bị lấp kín

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các lối vào hệ thống đường hầm của cơ sở hạt nhân Isfahan (Iran) đã bị phủ đất lấp kín. Viện Khoa học và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Washington đưa ra nhận định này trong báo cáo ngày 9/2.

Hình ảnh vệ tinh về Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan ngày 7/12/2025. Ảnh: Planet Labs PBC

Viện nghiên cứu này cho biết, ảnh chụp ngày 8/2 ghi nhận hai lối vào đã bị lấp kín hoàn toàn, trong khi lối vào thứ ba ở phía Bắc khu tổ hợp cũng được bổ sung các biện pháp phòng thủ thụ động nhằm giảm thiểu rủi ro bị tập kích.

Ngoài ra, không còn dấu hiệu xe cộ ra vào tại những khu vực này, do đó củng cố nhận định rằng Iran đang quan ngại trước khả năng bị Mỹ, Israel, hoặc cả hai tiến hành không kích hay đột kích nhằm vào cơ sở.

Times of Israel dẫn nhận định của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cho hay, những biện pháp chuẩn bị như vậy chỉ từng xuất hiện trong giai đoạn ngay trước khi Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công các cơ sở tại Fordow, Natanz và Isfahan hồi tháng 6 năm ngoái.

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế kết luận rằng điều này cho thấy Iran đang thực sự lo ngại trước nguy cơ Mỹ và Israel không kích hoặc đột nhập quân sự nhằm vào Isfahan.

Trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025, Israel đã nhắm mục tiêu vào Isfahan trước tiên, sau đó Mỹ tiếp nối bằng bom xuyên hầm và tên lửa hành trình Tomahawk. Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhà Trắng được công bố vào tháng 11/2025 tự nhận các cuộc tấn công của Mỹ đã "làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân của Iran". Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về mức độ thiệt hại hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Iran đã không cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến thăm những địa điểm này kể từ cuộc tấn công.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu sẽ đến cuộc gặp tiếp theo “với những nội dung có ý nghĩa”.

Trước đó, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Oman ngày 6/2 được mô tả là “tốt đẹp”, nhưng chủ yếu tập trung vào cách thức tiến hành đàm phán hơn là các vấn đề cốt lõi. Phía Mỹ kỳ vọng Iran sẽ chuẩn bị sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ về vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác trong cuộc gặp tiếp theo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi tiếp tục khẳng định việc ngừng hoàn toàn quá trình làm giàu urani là điều không thể chấp nhận được đối với Iran. Ông nhấn mạnh: “Các cuộc thảo luận nên tập trung vào các kịch bản, trong đó việc làm giàu urani tiếp tục diễn ra, cùng với những đảm bảo rằng việc làm giàu chỉ nhằm mục đích hòa bình. Vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Iran không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán".

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc đàm phán ngày 6/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong đó có 14 tàu vận tải.

Vấn đề Trung Đông

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Iran canh bao My: 'Dung dua voi lua' hinh anh

Iran cảnh báo Mỹ: 'Đừng đùa với lửa'

24 giờ trước 08:10 10/2/2026

0

Các nhà lãnh đạo Iran khẳng định đàm phán là con đường duy nhất với Mỹ, nhưng nhấn mạnh việc tăng cường hiện diện quân sự quanh Iran sẽ kéo cả Trung Đông vào vòng xoáy chiến tranh.

