Mỹ triển khai tên lửa Patriot cơ động giữa căng thẳng với Iran

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Mỹ tại căn cứ al-Udeid (Qatar) đã chuyển các hệ thống Patriot lên bệ phóng di động thay vì cố định, nhằm ứng phó căng thẳng leo thang với Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Al-Kharj, Saudi Arabia đã tăng kể. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia, việc triển khai Patriot trên các xe tải chiến thuật cơ động hạng nặng M983 (HEMTT) cho phép lực lượng Mỹ tăng đáng kể khả năng cơ động, giúp các hệ thống phòng không này có thể nhanh chóng tái bố trí để phòng thủ hoặc sẵn sàng cho các phương án tấn công trong trường hợp xảy ra leo thang quân sự với Iran. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy mức độ rủi ro an ninh tại khu vực đã tăng lên rõ rệt.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng trong những tháng gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tấn công Iran liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran, cũng như sự ủng hộ của nước này đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực. Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột quân sự vẫn đang được tiến hành song song.

Ngoài al-Udeid, Mỹ hiện duy trì mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp Trung Đông, bao gồm tại Iraq, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như căn cứ chiến lược trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Phía Iran, thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu lãnh thổ nước này bị tấn công, họ sẽ trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Ông William Goodhind, nhà phân tích hình ảnh pháp y thuộc tổ chức Contested Ground, cho biết việc so sánh ảnh vệ tinh chụp vào đầu tháng Hai với ảnh hồi tháng Giêng cho thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng máy bay và khí tài quân sự xung quanh căn cứ al-Udeid.

Theo ông, các hệ thống Patriot được ghi nhận đặt trên xe HEMTT vào đầu tháng Hai, phản ánh sự thay đổi trong tư thế tác chiến của Mỹ.

“Quyết định này mang lại cho Patriot khả năng cơ động linh hoạt hơn nhiều, cho phép chúng được di chuyển tới địa điểm khác hoặc tái triển khai trong thời gian ngắn,” ông Goodhind nhận định. Tuy nhiên, đến ngày thứ Ba, vẫn chưa rõ liệu các hệ thống tên lửa này có tiếp tục được đặt trên xe HEMTT hay đã được tái bố trí.

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Về phía Iran, Tehran tuyên bố đã bổ sung đáng kể kho tên lửa sau hai tuần xung đột hồi mùa hè năm ngoái, khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân và một số mục tiêu quân sự của Iran. Iran hiện sở hữu nhiều tổ hợp tên lửa ngầm, đặt gần Tehran, tại Kermanshah, Semnan và dọc bờ biển Vùng Vịnh.

Bên cạnh đó, ảnh vệ tinh cũng ghi nhận sự hiện diện của tàu sân bay không người lái IRIS Shahid Bagheri của hải quân Iran ngoài khơi, cách thành phố cảng Bandar Abbas khoảng 5 km vào ngày 27/1, và tiếp tục xuất hiện gần khu vực này vào ngày 10/2.