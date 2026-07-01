Techcombank và câu chuyện phía sau cuộc đua Vua phá lưới World Cup

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 không chỉ hấp dẫn bởi những bàn thắng, mà còn gợi mở câu chuyện về sức mạnh của hệ thống đứng sau mỗi thành công cá nhân.

Messi đã có 6 bàn tại World Cup 2026.

World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out cũng là lúc cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới” trở nên nóng hơn. Kylian Mbappe và Lionel Messi đang cùng dẫn đầu với 6 bàn thắng. Ngay phía sau, Erling Haaland bám đuổi với 5 pha lập công sau chiến thắng ở vòng 32 đội.

Nhìn từ cuộc đua này, bóng đá một lần nữa cho thấy chân lý quen thuộc: một bàn thắng có thể được ghi bởi một cá nhân, nhưng phía sau khoảnh khắc ấy là cả quá trình chuẩn bị, chiến thuật và sự hỗ trợ của tập thể.

Một tiền đạo giỏi cần đồng đội tạo khoảng trống, cần hệ thống vận hành trơn tru, cần môi trường đủ tốt để phát huy phẩm chất cá nhân. Những đội tuyển mạnh không tạo ra ngôi sao từ một yếu tố đơn lẻ, mà từ nền tảng đào tạo, giải đấu cạnh tranh, khoa học thể thao, dữ liệu và sự đầu tư dài hạn.

Từ World Cup 2026, có thể nhìn thấy một liên hệ thú vị với câu chuyện của Techcombank và hệ sinh thái đồng hành. Là Nhà tài trợ Quốc gia cùng VTV mang bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam, Techcombank và Masterise Group góp phần đưa sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời tạo thêm không gian kết nối cộng đồng và trải nghiệm số.

Haaland đang bùng nổ tại World Cup 2026.

Điểm tương đồng nằm ở tư duy hệ sinh thái. Trong bóng đá, tài năng cá nhân chỉ thật sự bùng nổ khi được đặt trong một cấu trúc mạnh. Trong kinh tế, tăng trưởng bền vững cũng cần những doanh nghiệp trụ cột, có nội lực, có khả năng liên kết và tạo giá trị trên nhiều lĩnh vực.

Hệ sinh thái Techcombank đang được xây dựng trên nền tảng nội lực vững chắc, với các trụ cột hoạt động trải rộng từ tài chính, tiêu dùng, bất động sản, công nghệ, sức khỏe đến đầu tư. Mỗi thành viên có vai trò riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Điều này cũng tương tự cách một đội bóng lớn vận hành. Không phải mọi giá trị đều nằm ở người ghi bàn cuối cùng. Đằng sau bàn thắng là người kiến tạo, người thu hồi bóng, người giữ nhịp, đội ngũ phân tích dữ liệu và cả chiến lược dài hạn của ban huấn luyện.

Techcombank và hệ sinh thái được nhìn nhận như một mô hình doanh nghiệp có vai trò gắn với những dự án lớn, từ trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới Gia Bình, nền tảng công nghệ cấp Chính phủ, hệ thống cầu đường đến các khu đô thị. Những dự án này cho thấy tham vọng không chỉ dừng ở hoạt động kinh doanh, mà còn hướng đến việc đóng góp cho sự phát triển dài hạn của đất nước.

Trong bóng đá, những đội tuyển xuất sắc đại diện cho khát vọng của quốc gia. Trong kinh tế, các doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt cũng góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới. Đó là điểm gặp nhau giữa tinh thần chinh phục của World Cup và hành trình xây dựng hệ sinh thái của Techcombank.

Không chỉ đồng hành với sự kiện thể thao được chờ đợi nhất hành tinh, Techcombank còn đưa không khí World Cup đến gần hơn với khách hàng và cán bộ nhân viên thông qua chuỗi hoạt động “Sống cùng World Cup 2026”. Chương trình diễn ra trên quy mô toàn hệ thống, với nhiều trải nghiệm sáng tạo, hoạt động kết nối và quà tặng dành cho cộng đồng.

Từ sân cỏ đến đời sống kinh tế, thành công hiếm khi đến từ một cá nhân đơn độc. World Cup tôn vinh những khoảnh khắc thiên tài, nhưng phía sau mỗi khoảnh khắc là sức mạnh của nền tảng. Đó cũng là câu chuyện mà Techcombank muốn kể thông qua hành trình đồng hành cùng World Cup 2026 tại Việt Nam.