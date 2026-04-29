Techcombank 'săn' nhân tài từ Hong Kong cho ngành bảo hiểm Việt Nam

Hệ sinh thái Techcombank đang tìm kiếm nhân tài quốc tế cho tham vọng tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam, với điểm đến đầu tiên là Hong Kong (Trung Quốc).

Vì sao những chuyên gia đang có vị thế vững chắc và mức thu nhập hấp dẫn tại Hong Kong (Trung Quốc), một trong những thị trường bảo hiểm phát triển bậc nhất châu Á, lại cân nhắc trở về Việt Nam và tiếp tục sự nghiệp ở một thị trường mới nổi?

Câu trả lời được tìm thấy tại sự kiện thu hút nhân tài quốc tế "Overseas Talent Roadshow 2026" do Techcombank và các đơn vị trong hệ sinh thái tổ chức tại Hong Kong ngày 17/4 vừa qua. Điều các nhân tài quốc tế nhìn thấy là một ngành đang đứng trước ngưỡng tăng trưởng mới, đồng thời cũng đối diện yêu cầu tái kiến thiết - nơi vai trò của con người, công nghệ và mô hình vận hành dựa trên hệ sinh thái có vai trò quyết định.

Khởi động chiến lược kết nối nhân tài để tái kiến thiết ngành bảo hiểm Việt Nam

Ngành bảo hiểm Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển tất yếu, khi tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đưa bảo hiểm từ vai trò "mua thêm" trở thành hạ tầng thiết yếu cho tài chính và sức khỏe.

Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường cũng đặt ra yêu cầu mới về chất lượng tăng trưởng, qua đó mở ra khoảng trống chiến lược cho những tổ chức đủ nền tảng quản trị, công nghệ và tầm nhìn để tái kiến thiết cách ngành bảo hiểm vận hành.

Ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life chia sẻ tại sự kiện.

Theo lãnh đạo Techcombank, ngành bảo hiểm toàn cầu đang dịch chuyển từ mô hình truyền thống sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, công nghệ và cá nhân hóa, trong đó trải nghiệm khách hàng trở thành yếu tố cốt lõi. Đơn vị này nhìn nhận rằng muốn thay đổi cách một ngành vận hành, cần những con người đã từng trực tiếp vận hành những hệ thống tốt nhất.

Đó là lý do Techcombank, Techcom Life và Techcom Insurance đã lựa chọn Hong Kong - trung tâm tài chính và bảo hiểm hàng đầu châu Á - làm điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện thu hút nhân tài quốc tế năm nay.

Đây không chỉ là hoạt động tuyển dụng, mà là một bước đi mang tính chiến lược nhằm kết nối với những chuyên gia đã và đang vận hành các hệ thống bảo hiểm tiên tiến hàng đầu thế giới, đồng thời tạo ra một diễn đàn đối thoại giữa những con người cùng chia sẻ khát vọng tạo ra sự thay đổi.

Tại sự kiện, nhiều chuyên gia quốc tế và chuyên gia người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và bảo hiểm tại Hong Kong đã cùng gặp gỡ, trao đổi. Nhiều người tham dự cho biết họ không chỉ tìm kiếm một vị trí công việc mới, mà đang tìm một "lý do đủ lớn" để mở ra chương tiếp theo của sự nghiệp - nơi họ có thể tạo ra giá trị lâu dài cho thị trường và cho xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên (Veo) - Phó giám đốc Khối phụ trách Đối tác Nhân sự Techcombank cho biết ngân hàng tìm kiếm những cộng sự cùng chung khát vọng xây dựng một hệ sinh thái tài chính lấy khách hàng làm trung tâm.

"Thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm là Be The Game Changer - hãy là những người sẵn sàng tạo ra sự thay đổi thực chất, thay vì chỉ vận hành trong khuôn khổ sẵn có. Và hãy làm điều đó cùng Techcombank và hệ sinh thái", bà nhấn mạnh.

Ở góc độ chiến lược ngành, ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life, chia sẻ bài học từ nhiều thị trường lớn như Ấn Độ, Trung Quốc hay Nhật Bản, cho thấy ngành bảo hiểm thường trải qua chu kỳ khủng hoảng - phục hồi - và sau đó là tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với điều kiện then chốt là các doanh nghiệp biết tái thiết niềm tin và nâng chuẩn vận hành.

Trong khi đó, ông Pranav Seth, Chủ tịch HĐQT Techcom Insurance, nhấn mạnh bảo hiểm thế hệ mới không nên chỉ xoay quanh tư duy "chi trả sau rủi ro", mà cần hướng tới mô hình phòng ngừa - bảo vệ - đồng hành xuyên suốt, nơi bảo hiểm phi nhân thọ vượt ra khỏi vai trò của một sản phẩm tài chính đơn lẻ để trở thành một phần gắn kết trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ông Pranav Seth, Chủ tịch HĐQT Techcom Insurance.

Vì sao Việt Nam trở thành điểm đến của các "Game Changers"?

Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất tại sự kiện là vì sao những chuyên gia đang có thu nhập cao và vị thế ổn định tại một thị trường như Hong Kong lại cân nhắc quay về hoặc đến Việt Nam?

Theo những chia sẻ tại sự kiện, câu trả lời nằm ở mô hình dẫn dắt bởi hệ sinh thái - hướng tiếp cận Techcombank đang xây dựng, đồng thời cũng là xu hướng được nhiều tập đoàn tài chính - bảo hiểm lớn trên thế giới theo đuổi. Trong các phiên thảo luận, lãnh đạo Techcombank, Techcom Life và Techcom Insurance đã giới thiệu cấu trúc tích hợp chặt chẽ của hệ sinh thái này.

Cụ thể, Techcombank, với vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu thị trường, đóng vai trò nền tảng về dữ liệu, khách hàng và nguồn vốn, trở thành "bệ phóng" cho các mô hình tài chính - bảo hiểm thế hệ mới. Những sáng kiến từng tạo dấu ấn như Zero Fee hay Techcombank Sinh Lời Tự Động cho thấy khả năng định hình chuẩn mực mới dựa trên công nghệ và sự thấu hiểu hành vi khách hàng của ngân hàng này.

Trong khi đó, với định hướng AI‑first và lấy số hóa làm trọng tâm, Techcom Insurance tập trung giải quyết những khoảng trống tồn tại lâu dài trong chăm sóc sau bán thông qua các nền tảng công nghệ, giúp khách hàng duy trì kết nối liên tục, được hỗ trợ và cập nhật đầy đủ, qua đó mang đến trải nghiệm bảo hiểm liền mạch hơn, minh bạch hơn và mang tính chủ động cao hơn.

Techcom Life hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch và lấy khách hàng làm trọng tâm, tập trung vào ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng và nâng cao chất lượng sống đồng thời phát triển mạnh mẽ nền tảng ứng dụng công nghệ, số hóa/ AI, dữ liệu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai".

Chính cấu trúc này tạo ra điều mà nhiều nhân tài tìm kiếm: khả năng làm điều họ từng mong muốn, nhưng khó thực hiện trong những hệ thống đã quá hoàn thiện và ít dư địa đổi mới.

Nếu tại các thị trường bão hòa, một chuyên gia giỏi thường chỉ là một phần trong bộ máy đã được thiết kế sẵn, thì tại Việt Nam, với quy mô thị trường lớn và đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, họ có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình định hình một ngành công nghiệp đang chuyển mình: một thị trường năng động, nơi công nghệ, dữ liệu và các mô hình tài chính - bảo hiểm mới có thể được triển khai nhanh chóng, gắn với nhu cầu thực tế của hàng chục triệu người dân.

Với nhiều Việt kiều và chuyên gia quốc tế, quyết định đến Việt Nam không chỉ xuất phát từ cơ hội nghề nghiệp, mà từ việc nhìn thấy một tầm nhìn đủ lớn và một hệ sinh thái đủ mạnh để biến ý tưởng thành hiện thực - nơi giá trị họ tạo ra không chỉ đo bằng kết quả kinh doanh, mà bằng tác động xã hội.

Thông điệp "Live Greater Together" vì thế được xem là cam kết về sự cộng sinh: nhân tài mang tinh hoa tri thức quốc tế về Việt Nam, và Techcombank cung cấp một nền tảng đủ lớn để những giúp họ trở thành "những người thay đổi cuộc chơi".

Techcombank cho biết Hong Kong chỉ là điểm khởi đầu trong chuỗi hoạt động kết nối nhân tài quốc tế năm 2026. Chiến lược kết nối trí tuệ toàn cầu để giải bài toán nội địa phản ánh một cách tiếp cận dài hạn, qua đó Techcombank từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp dẫn dắt - một "national champion" không chỉ hướng tới tăng trưởng quy mô, mà còn góp phần nâng tầm chuẩn mực cho ngành tài chính - bảo hiểm Việt Nam trên bản đồ khu vực.