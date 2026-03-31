Techcom Life tiên phong ứng dụng AI để nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Với Techcom Life, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) là lời giải để mang đến những trải nghiệm bảo hiểm cá nhân hóa và giàu cảm xúc cho từng khách hàng.

Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống, dần thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và kết nối. Với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm vốn thường được xem là khô khan và nhiều quy trình phức tạp, AI đã mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng. Không dừng lại ở việc tối ưu vận hành, AI còn giúp doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn, từ đó cá nhân hóa hành trình trải nghiệm và xây dựng sự kết nối mang tính cảm xúc.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) đã lựa chọn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái trải nghiệm khách hàng. Từ đó, nhiều chương trình và sáng kiến ứng dụng AI đã được triển khai, không chỉ nâng tầm dịch vụ mà còn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hướng tới một cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026 và Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua, hàng triệu lời chúc đã được gửi trao qua một trải nghiệm công nghệ độc đáo mang tên “Triệu lời chúc cho cuộc sống trọn vẹn” do Techcom Life khởi xướng.

Dựa trên những hình ảnh do chính người dùng chọn lựa - từ bức hình chụp chung cả gia đình ngày Tết, đến nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ thân yêu, công cụ AI của Techcom Life đã “thổi hồn” thành các đoạn video sống động, chân thực. Một lời chúc quen thuộc bỗng chốc trở thành thước phim ngắn đong đầy kỷ niệm để người dùng chia sẻ đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Đối với nhiều người dùng, đây không chỉ là một công cụ tiện ích, mà là một cách để bày tỏ tình cảm theo cách gần gũi hơn. Một người con ở xa có thể gửi về cho cha mẹ đoạn video chúc Tết với hình ảnh gia đình thân thuộc. Một người chồng có thể tạo bất ngờ cho vợ trong ngày 8/3 bằng món quà tinh thần đong đầy kỷ niệm.

Techcom Life hiểu rằng công nghệ càng phát triển, con người càng tìm đến những trải nghiệm sâu sắc hơn, và doanh nghiệp kỳ vọng có thể hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường nơi con người kết nối với nhau bằng cảm xúc chân thành như vậy.

Cũng vì thế, Techcom Life không xem AI là công cụ thay thế cảm xúc của con người. Doanh nghiệp mong muốn thông qua công nghệ, con người có thể dễ dàng bỏ qua rào cản kỹ thuật để bày tỏ cảm xúc theo cách cá nhân hóa. Từ “Triệu lời chúc cho năm mới trọn vẹn” đến “Triệu lời chúc cho 8/3 trọn hạnh phúc”, hàng triệu kết nối yêu thương đã được tạo ra. Lời chúc không còn là những câu chữ sao chép đại trà, mà mang dấu ấn riêng của từng người gửi, giúp yêu thương vượt qua mọi khoảng cách.

Và ẩn sau mỗi video là một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: mong những người thân yêu có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó cũng chính là triết lý mà Techcom Life theo đuổi khi tiên phong ứng dụng công nghệ để mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho khách hàng, giúp khách hàng xây dựng cuộc sống dựa trên ba trụ cột quan trọng: sức khỏe, tài chính và chất lượng sống.

Không chỉ lan tỏa thông điệp qua các hoạt động trực tuyến, Techcom Life còn hiện thực hóa cam kết mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng thông qua chuỗi sự kiện “Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày” do Techcom Life triển khai tại các chi nhánh của ngân hàng Techcombank trên địa bàn Hà Nội từ ngày 2/2 đến 10/2.

Tại đây, khách hàng được kiểm tra sức khỏe ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chỉ sau vài phút quét gương mặt và mống mắt, hệ thống công nghệ tiên tiến ứng dụng AI có thể đánh giá các chỉ số cơ bản, giúp người tham gia có cái nhìn tổng quan về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời nhận diện sớm những nguy cơ tiềm ẩn.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, khách hàng được tư vấn 1-1 cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để hiểu rõ hơn về các chỉ số sức khỏe, lối sống, cũng như nhận được những khuyến nghị phù hợp.

Từ nền tảng sức khỏe cá nhân, khách hàng tiếp tục được tư vấn tài chính cùng các chuyên gia, qua đó hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chủ động trong quá trình lên kế hoạch bảo vệ sức khỏe, tài chính và nâng cao chất lượng sống thông qua các giải pháp bảo hiểm nhân thọ.

Chị Nguyễn Hà Mai, một khách hàng tham gia trải nghiệm tại sự kiện, bày tỏ ấn tượng khi toàn bộ các hoạt động này được Techcom Life kết nối trong một hành trình liền mạch, đơn giản và đầy cảm hứng: “Tôi chỉ mất khoảng 20 phút để được kiểm tra sức khỏe, trò chuyện trực tiếp với bác sĩ và tìm hiểu các giải pháp tài chính, bảo hiểm phù hợp với bản thân và gia đình”.

Chuỗi sự kiện “Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày” là một phần trong chiến lược dài hạn của Techcom Life, nơi công nghệ, chuyên môn y khoa và tư vấn tài chính được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất, mang đến trải nghiệm nhanh, liền mạch và cá nhân hóa cho khách hàng.

Tiếp nối thành công của các hoạt động vừa qua, từ ngày đầu tiên của tháng 4 tới đây, Techcom Life sẽ triển khai chiến dịch xuyên Việt “Sống trọn vẹn mỗi ngày” và kéo dài trong hai tháng 4 và tháng 5. Hành trình này sẽ đi qua nhiều tỉnh thành và các chi nhánh trọng điểm trên toàn quốc, khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của thương hiệu, củng cố cam kết mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng từ Bắc chí Nam.

Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng và kỳ vọng ngày càng cao, việc ứng dụng công nghệ không đơn thuần là lợi thế, mà trở thành nền tảng chiến lược tối ưu vượt trội cho toàn bộ quá trình vận hành, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp một cách bền vững. Tại Việt Nam, Techcom Life là một trong những công ty bảo hiểm tiên phong ứng dụng AI để nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm theo hướng cá nhân hóa, minh bạch và thuận tiện.

Với doanh nghiệp, AI không chỉ xuất hiện trong các chiến dịch hay sự kiện, mà được tích hợp trực tiếp trong hoạt động vận hành hàng ngày. Trên nền tảng dữ liệu và công nghệ trong hệ sinh thái Techcombank, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ Techcom Life phân tích - cập nhật hồ sơ riêng của từng khách hàng, từ đó đưa ra những hỗ trợ tư vấn và dịch vụ cá nhân hóa một cách chính xác, kịp thời và tùy biến tinh tế với nhu cầu thực tế của họ.

Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng thẩm định, đồng thời đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý. Đối với khách hàng, điều đó đồng nghĩa với một hành trình trải nghiệm tham gia dịch vụ bảo hiểm mượt mà, minh bạch và thuận tiện hơn.

“Với tầm nhìn ‘Tái kiến thiết ngành bảo hiểm - Trao quyền tự chủ tương lai’, Techcom Life tái tư duy và nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm một cách toàn diện thông qua việc khai thác sức mạnh của dữ liệu, AI, công nghệ số, nhân tài và hệ sinh thái vững mạnh”, ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life khẳng định.

Theo ông, bằng việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tận dụng sức mạnh toàn diện từ hệ sinh thái Techcombank, Techcom Life không chỉ nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm trở nên tinh giản, thuận tiện, cá nhân hóa chuẩn xác từng điểm chạm, mà còn tiếp tục phát huy những giá trị và chất lượng vượt trội của toàn bộ hệ sinh thái tài chính Techcombank.

“Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính ngày càng gắn bó chặt chẽ, chúng tôi hướng tới trao quyền để mỗi cá nhân và gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, hoạch định tài chính và nâng cao chất lượng sống. Đây cũng chính là cách Techcom Life hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển bền vững, giúp khách hàng an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống”, ông nhấn mạnh.