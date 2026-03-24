Techcombank lập 'hat-trick' giải Vàng Stevie® Awards APAC

Tại giải thưởng APAC Stevie Awards 2026 lần thứ 13, vượt qua hàng nghìn đề cử từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh 3 giải thưởng về phát triển thương hiệu và xuất sắc trong marketing, bao gồm: Giải Vàng Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Phát triển Thương hiệu (Innovation in Brand Development), cùng hai Giải Bạc Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Marketing Đa kênh (Innovation in Cross-Media Marketing) và Đổi mới trong Marketing dựa trên Mục đích (Innovation in Purpose-Driven Marketing).

Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương được xem là một trong những giải thưởng kinh doanh danh giá hàng đầu thế giới, tôn vinh các tổ chức có thành tựu nổi bật về đổi mới và xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp.

Năm nay, chương trình nhận được hơn 1.000 đề cử từ các doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Các đơn vị chiến thắng mùa giải lần này phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe bởi hội đồng giám khảo gồm hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu.

Việc Techcombank giành giải cao nhất tại các hạng mục quan trọng không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo, mà còn cho thấy cách tiếp cận bài bản trong chiến lược xây dựng thương hiệu dựa trên trải nghiệm khách hàng, sự nhất quán trong thông điệp truyền thông và sức mạnh công nghệ. Đây được xem là những yếu tố then chốt giúp thương hiệu Techcombank từng bước nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Các giải thưởng cũng ghi nhận chiến lược xây dựng thương hiệu dựa trên mục đích (purpose-led branding) cùng những sáng kiến marketing mang tính dẫn dắt của Techcombank, góp phần đưa ngân hàng tới gần hơn với công chúng thông qua những chiến dịch lớn, đồng hành với các mục tiêu phát triển của quốc gia. Cùng với đó là sự gắn kết chặt chẽ của ngân hàng với khát vọng của người Việt về một cuộc sống khỏe mạnh, tự chủ và vươn tới thành công theo cách riêng của mỗi người.

Thông qua những sáng kiến thường niên có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, Techcombank tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam, khép lại năm với Chỉ số Sức khỏe Thương hiệu (Brand Equity Index - BEI) đứng số 1 trong ngành ngân hàng, theo đánh giá của NielsenIQ.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: "Là định chế tài chính duy nhất của Việt Nam được vinh danh 3 giải Stevie Award năm nay, cùng vị trí dẫn đầu Brand Equity Index (BEI) 2 năm liên tiếp là minh chứng cho tư duy bứt phá và kiên định với chiến lược thương hiệu khác biệt của Techcombank. Với tinh thần 'Be Greater' là kim chỉ nam, chúng tôi không ngừng nỗ lực vượt trội hơn mỗi ngày, xác lập vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ khu vực và quốc tế, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng."

Hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, theo định hướng Nghị quyết 72 của Chính phủ, Techcombank tiếp tục mở rộng nền tảng thương hiệu sống khỏe quy mô quốc gia thông qua việc đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 8 và Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank lần thứ 4. Hai sự kiện đẳng cấp quốc tế này đã thu hút hơn 36.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia, trở thành giải chạy kết nối cộng đồng mạnh mẽ, thúc đẩy lối sống năng động và tinh thần chủ động "khỏe để bảo vệ tổ quốc" trong thời kỳ mới.

Trong đó, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank đã trở thành giải marathon lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, với hơn 23.000 người tham dự, khẳng định vị thế là một sự kiện thể thao tiêu biểu trên bản đồ thể thao quốc gia, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh của một TP.HCM năng động, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Cũng trong năm 2025, một cuộc thi quốc gia về trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam mang tên "A.I thực chiến" đã được khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và sự phối hợp triển khai của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam và Techcombank. Cuộc thi nằm trong chuỗi các chương trình hành động chiến lược nhằm hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phát hiện và phát triển tài năng AI trẻ của Việt Nam. Được tổ chức hàng năm, chương trình góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo theo định hướng "Make in Vietnam", đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiềm năng chuyển đổi mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bà Maggie Miller - Chủ tịch Giải thưởng Stevie Awards nhận định: "Asia-Pacific Stevie Awards lần thứ 13 ghi nhận sự bứt phá cả về số lượng và chất lượng. Những đơn vị chiến thắng không chỉ thể hiện khả năng thích ứng xuất sắc mà còn xác lập những tiêu chuẩn mới cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực trong tương quan toàn cầu."