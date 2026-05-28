Techcombank định vị lại Sinh Lời Tự Động như thế nào?

Chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Quân trong podcast How2Money về định hướng phát triển Techcombank Sinh Lời Tự Động phản ánh phần nào xu hướng tương lai của ngành ngân hàng.

Trong podcast How2Money, ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn Tài chính và Dịch vụ Khách hàng Techcombank - cho biết Techcombank Sinh Lời Tự Động đã đạt mốc 5,5 triệu khách hàng đăng ký và sử dụng chỉ sau hơn hai năm ra mắt. Thành công này không chỉ phản ánh niềm tin của người dùng về giải pháp tài chính và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh ấn tượng của Techcombank trong nhiều quý liên tiếp, mà còn góp phần định hình lại cách dòng tiền trong tài khoản thanh toán được vận hành và tạo ra giá trị.

Đáng chú ý, phía sau con số này là cách Techcombank tái định vị vai trò của giải pháp trong bức tranh lớn hơn của ngành tài chính.

Techcombank đang “tính toán” gì với Sinh Lời Tự Động?

Mở đầu podcast, ông Nguyễn Hồng Quân nhắc đến hai dấu ấn quan trọng của Techcombank: Chiến lược Zero Fee năm 2016 và bước chuyển mạnh mẽ với ứng dụng Techcombank Mobile từ năm 2021. Nếu Zero Fee từng đánh dấu sự chuyển sang giao dịch ngân hàng số không phí, Techcombank Mobile góp phần tái định hình trải nghiệm ngân hàng số, thì Techcombank Sinh Lời Tự Động đã mở ra kỷ nguyên sinh lời tự động cho dòng tiền của người dùng.

Trong nhiều năm, tài khoản thanh toán chủ yếu đóng vai trò như “trạm trung chuyển” của dòng tiền: Tiền được chuyển vào, chi tiêu hoặc tiếp tục dịch chuyển sang kênh tiết kiệm và đầu tư khác. Phần tiền “nằm chờ” trong tài khoản gần như không tạo thêm giá trị.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của Techcombank Sinh Lời Tự Động thay đổi phần nào cách thị trường vận hành. Từ ngân hàng đến ví điện tử, ngày càng nhiều đơn vị tham gia tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, cho thấy sinh lời trên tài khoản thanh toán trở thành kỳ vọng phổ biến của người dùng, khiến các tổ chức tài chính khó đứng ngoài cuộc chơi.

Ông Nguyễn Hồng Quân chia sẻ về định hướng chiến lược của Techcombank Sinh Lời Tự Động trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân, sự cạnh tranh là tín hiệu tích cực của thị trường, bởi xu hướng này không chỉ tạo thêm giá trị cho khách hàng, mà còn thúc đẩy sự luân chuyển dòng tiền và góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế. Ông cũng tự tin rằng Techcombank Sinh Lời Tự Động sẽ duy trì vị thế dẫn đầu nhờ là đơn vị tiên phong và sự khác biệt cốt lõi của sản phẩm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở định hướng phát triển chiến lược của Techcombank Sinh Lời Tự Động. Theo ông Quân, đây tiếp tục là một trong những giải pháp trụ cột được Techcombank chú trọng đầu tư, với định hướng liên tục nâng cao trải nghiệm và nhiều lớp giá trị mới dành cho khách hàng.

Ông Quân cho biết, trong thời gian tới, Sinh Lời Tự Động sẽ không còn hoạt động như giải pháp độc lập, mà được gắn kết sâu hơn vào chuỗi sản phẩm và hệ sinh thái Techcombank. Điều đó đồng nghĩa khách hàng không chỉ được sinh lời trên dòng tiền nhàn rỗi, mà còn có thể tối ưu giá trị trên mọi giao dịch, sản phẩm và toàn bộ hành trình sử dụng dịch vụ tài chính cùng Techcombank.

Cụ thể, Sinh Lời Tự Động sẽ hiện diện trong nhiều nhóm giải pháp khác nhau của Techcombank như chương trình khách hàng thân thiết, thẻ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm và thậm chí là chương trình gamification và nền tảng thiện nguyện số Chạm Yêu Thương mà Techcombank và hệ sinh thái đang đồng hành. Giải pháp này cũng được thiết kế dựa trên nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau - từ người làm công ăn lương, khách hàng hội viên cao cấp (Priority & Private) cho đến chủ hộ kinh doanh hay chủ doanh nghiệp.

Trong bức tranh đó, Sinh Lời Tự Động hiện diện ở nhiều điểm chạm trên hành trình tài chính của khách hàng, thay vì chỉ giới hạn trong tài khoản thanh toán. Càng sử dụng nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái Techcombank, khách hàng càng có thêm lớp lợi ích từ Sinh Lời Tự Động và giải pháp liên quan. Chẳng hạn, khách hàng là hội viên Priority sử dụng đồng thời sản phẩm thẻ và duy trì số dư Sinh Lời Tự Động có thể nhận đến 1 triệu U-Point thông qua chương trình khách hàng thân thiết và đặc quyền theo phân hạng hội viên. Hoặc khách hàng có tài khoản đã kích hoạt Sinh Lời Tự Động có nhu cầu vay vốn sẽ được hưởng mức lãi suất vay tốt hơn.

Sinh Lời Tự Động đang ngày càng mở rộng vai trò trong hệ sinh thái tài chính của Techcombank.

Có thể thấy, nếu “phiên bản” đầu tiên của Techcombank Sinh Lời Tự Động nhằm “đánh thức” dòng tiền nhàn rỗi, thì “phiên bản” tiếp theo hướng đến mục tiêu lớn hơn. Techcombank đang tiếp tục thực hiện công thức quen thuộc trong suốt quá trình phát triển, đó là phá bỏ rào cản cố hữu của ngành, thay đổi hành vi người dùng và từng bước tạo ra tiêu chuẩn mới cho thị trường.

Kỷ nguyên “siêu cá nhân hóa” trải nghiệm tài chính

Điểm đáng chú ý khác trong chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Quân là câu chuyện về “siêu cá nhân hóa” - xu hướng được xem là một trong những chiến trường lớn tiếp theo của ngành tài chính toàn cầu. Theo báo cáo Banking Top 10 Trends 2024 của Accenture, các ngân hàng đang chuyển từ việc sử dụng dữ liệu và AI phục vụ chủ yếu cho việc vận hành sang xây dựng trải nghiệm tài chính mang tính cá nhân hóa quy mô lớn. Điều này bắt nguồn từ sự thay đổi trong hành vi người dùng: Họ kỳ vọng ngân hàng hiểu nhu cầu của mình theo từng bối cảnh cụ thể.

Theo đại diện Techcombank, công nghệ và AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa xu hướng này, nhưng yếu tố quyết định vẫn là khả năng thấu hiểu khách hàng đủ sâu để xây dựng giải pháp phù hợp từng nhóm nhu cầu khác nhau.

Chẳng hạn, người làm công ăn lương cần hệ giải pháp xoay quanh chi tiêu, tiết kiệm và ưu đãi thiết thực trong đời sống. Hộ kinh doanh cần công cụ quản lý dòng tiền, tuân thủ thuế và vận hành bán hàng. Trong khi đó, nhóm khách hàng sở hữu dòng tiền lớn quan tâm nhiều hơn đến đầu tư, bảo hiểm và đặc quyền phong cách sống.

Techcombank Sinh Lời Tự Động tối ưu giá trị theo cách cá nhân hóa cho nhiều chân dung khách hàng khác nhau.

Trong bối cảnh đó, Techcombank Sinh Lời Tự Động có thể tối ưu giá trị cho nhiều chân dung khách hàng khác nhau. Với khách hàng cá nhân, giải pháp này kết nối hoạt động chi tiêu hàng ngày và hệ sinh thái tích và tiêu điểm U-Point từ chương trình Khách hàng thân thiết. Với hộ kinh doanh, Techcombank cho phép tối ưu sinh lời trên nhiều tài khoản, đồng thời kết nối bộ giải pháp T-Shop nhằm hỗ trợ quản lý dòng tiền, bán hàng hay kê khai thuế. Còn nhóm khách hàng doanh nhân có thể nhận thêm đặc quyền liên quan đến phòng chờ sân bay, sân golf hay dịch vụ tư vấn, quản lý tài sản.

Xu hướng của hệ sinh thái tài chính tích hợp

Để hiện thực hóa “siêu cá nhân hóa”, các tổ chức tài chính buộc phải xây dựng hệ sinh thái để kết nối và phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. McKinsey cũng khẳng định hệ sinh thái tài chính tích hợp đang trở thành “đấu trường” quan trọng, nơi các ngân hàng tìm cách giữ chân khách hàng trong hành trình tài chính liền mạch.

Trên thế giới, ranh giới giữa tài chính, công nghệ và dịch vụ đời sống dần mờ đi. Từ Alipay và WeChat Pay (Trung Quốc), đến Revolut (châu Âu) hay Grab (Đông Nam Á), xu hướng phát triển theo hướng “all-in-one”. Điểm chung không nằm ở số lượng sản phẩm, mà ở cách dịch vụ được kết nối và vận hành liền mạch trong hành trình thống nhất.

Đây cũng là hướng đi Techcombank theo đuổi trong những năm gần đây khi liên tục mở rộng hệ sinh thái sang đầu tư, bảo hiểm cùng sự song hành của nền tảng phong cách sống OneU. Không chỉ cung cấp thêm giải pháp tài chính vượt trội, điều Techcombank theo đuổi còn là khả năng giữ khách hàng trong hệ sinh thái - nơi mọi nhu cầu, từ chi tiêu, tích lũy đến bảo vệ và phát triển tài sản.

Techcombank xây dựng giải pháp phù hợp dựa trên sự am hiểu sâu sắc nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau.

Khi nhiều tổ chức cùng theo đuổi mô hình “all-in-one”, lợi thế cạnh tranh nằm ở khả năng giữ chân người dùng. Theo đại diện Techcombank, ngân hàng hiện xử lý khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày từ hành vi giao dịch và tương tác khách hàng - nền tảng quan trọng để xây dựng trải nghiệm tài chính phù hợp hơn với từng nhu cầu cụ thể. Điều này cho thấy xu hướng mới về hệ sinh thái được thể hiện ở sức mạnh công nghệ và chiều sâu kết nối với khách hàng. Chính Techcombank là một trong những “người tiên phong” mở ra xu hướng này tại Việt Nam và ngân hàng cũng đã gặt hái nhiều thành công mới.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Techcombank Sinh Lời Tự Động không còn gói gọn trong một giải pháp hay bản nâng cấp sản phẩm. Nếu trước đây giải pháp đã thay đổi cách người dùng nhìn nhận dòng tiền nhàn rỗi, thì sự chuyển mình của giải pháp phản ánh phần nào bước chuyển của ngành tài chính Việt Nam - nơi ngân hàng trở thành nền tảng đồng hành xuyên suốt, kết nối và gia tăng giá trị cho toàn bộ đời sống tài chính cũng như nhu cầu sức khỏe, bảo vệ của khách hàng và người thân.