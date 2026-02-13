Cách Thảo Nhi Lê tối ưu dòng tiền trong kinh doanh đa kênh

Làm thế nào để dòng tiền luôn vận động hiệu quả? Thảo Nhi Lê tìm thấy lời giải từ bộ giải pháp của Techcombank, giúp cô quản lý dòng tiền và tối ưu vốn lưu động trong kinh doanh.

Sự bùng nổ của bán hàng đa kênh mang đến cơ hội bứt phá nhưng cũng khiến bài toán quản trị dòng tiền trở nên thách thức hơn. Chia sẻ tại podcast How2Money, Á hậu Thảo Nhi Lê, nhà sáng lập Daphale Studios và đồng sáng lập Nïmaï cho rằng khả năng kiểm soát dòng tiền chính là “thước đo” sức bền của hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng. Theo cô, việc số hóa tài chính qua các giải pháp ngân hàng dẫn đầu giúp chủ doanh nghiệp theo dõi doanh thu thực tế, giảm sai sót đối soát và tối ưu hóa dòng tiền ngắn hạn mà vẫn linh hoạt trong vận hành.

Bài toán quản lý dòng tiền khi kinh doanh đa lĩnh vực

Trong những năm gần đây, hành vi thanh toán của người tiêu dùng đã có sự chuyển dịch rõ rệt sang các giao dịch không tiền mặt. Xu hướng này được chứng minh cụ thể trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2021-2025, với số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không tiền mặt duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Dù giúp dòng tiền trở nên minh bạch hơn, sự bùng nổ về khối lượng giao dịch cũng khiến hệ thống theo dõi doanh thu và quản trị dòng tiền theo thời gian thực chịu áp lực lớn. Đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, thách thức hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm lợi nhuận, mà còn nằm ở năng lực kiểm soát chặt chẽ dòng tiền ra - vào trong bối cảnh vận hành đa kênh, đa điểm bán và mở rộng đa lĩnh vực.

Series podcast Techcombank x How2Money mang đến góc nhìn dễ hiểu, trực quan về quản lý tài chính.

Chia sẻ trong podcast, Thảo Nhi Lê nhận định kinh doanh không đơn thuần là phép tính doanh thu trừ đi chi phí. Thực tế, dòng tiền luôn có độ trễ và biến động theo mùa vụ. Khi vận hành song song hai thương hiệu thời trang và nước hoa, áp lực tài chính hiện hữu rõ rệt qua danh mục chi phí từ nhập hàng, sản xuất, mặt bằng cho đến nhân sự và marketing.

Á hậu Thảo Nhi Lê được biết đến là một người mẫu, nhà sáng tạo nội dung, nhưng cô còn một vai trò bản lĩnh khác đã bền bỉ đảm nhận suốt nhiều năm: Doanh nhân. Tốt nghiệp ngành Bán lẻ Thời trang Quốc tế tại Đại học Reutlingen (Đức), Thảo Nhi trở về Việt Nam và khởi nghiệp với thương hiệu thời trang Daphale Studios bằng chính nguồn vốn tích lũy cá nhân. Người đẹp chứng minh năng lực khi vừa điều hành công ty riêng, đồng thời vẫn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí, đặc biệt sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Sau khi khép lại nhiệm kỳ á hậu, Thảo Nhi dồn sức tập trung cho các dự án kinh doanh. Cô cho biết khi quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng, dù có đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ quản lý thu chi, chỉ yếu tố con người là chưa đủ. Với mô hình kinh doanh kết hợp giữa kênh trực tuyến, cửa hàng vật lý và các pop-up store cùng tệp khách hàng quốc tế, hai thương hiệu của nàng á hậu cần hệ thống thanh toán và ghi nhận doanh thu đồng bộ, nhằm tiết giảm tối đa các thao tác thủ công và hạn chế sai sót.

“Hiện tại, các cửa hàng của Nhi đều sử dụng SmartPOS và Soundbox trong vận hành bán hàng, rất tiện lợi”, Thảo Nhi Lê chia sẻ.

SmartPOS và Soundbox nằm trong bộ giải pháp toàn diện của Techcombank dành cho các hộ kinh doanh.

SmartPOS là thiết bị thanh toán thông minh từ Techcombank hỗ trợ đa dạng phương thức: Từ thẻ nội địa NAPAS, thẻ quốc tế (Mastercard, Visa, JCB) đến quét mã QR ngân hàng và ví điện tử. Giải pháp này không chỉ mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ các lớp bảo mật giao dịch tiên tiến. Song hành cùng đó là Soundbox - thiết bị phát thông báo giao dịch bằng âm thanh theo thời gian thực. Với tính năng cho phép kiểm tra và nghe lại 5 giao dịch gần nhất, Soundbox giúp nhân viên tiết kiệm đáng kể thời gian đối soát tại quầy, đồng thời triệt tiêu rủi ro sai sót và nhầm lẫn trong quá trình vận hành tại điểm bán.

Khi dữ liệu doanh thu được ghi nhận chuẩn xác theo thời gian thực tại từng điểm bán, việc điều hành hệ thống cũng trở nên tối ưu hơn. Thảo Nhi cho biết, nhờ các công cụ thanh toán, quản trị cũng như biểu đồ quản trị trực quan từ Techcombank, cô có thể dễ dàng theo dõi biến động dòng tiền, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định vận hành kịp thời và chính xác.

Tối ưu tiền ngắn hạn với Techcombank Sinh Lời Tự Động

Trong podcast How2Money, Thảo Nhi Lê đã thảo luận sôi nổi về bài toán tối ưu dòng tiền ngắn hạn - một tình thế tiến thoái lưỡng nan của người làm kinh doanh khi phải duy trì khoản dự phòng mà “để không thì cảm thấy lãng phí nhưng mang đi đầu tư thì sợ rủi ro”. Theo nữ doanh nhân, bất kỳ doanh nghiệp hay hộ kinh doanh nào cũng nên duy trì khoản tiền đủ cho việc vận hành trong ít nhất 2 tháng, phần tích lũy còn lại cần được phân bổ vào các kênh tiết kiệm hoặc tái đầu tư để sinh lời.

“Trước đây, tiền trong tài khoản thanh toán thường không sinh lời, giống như đang ngủ yên vậy. Nhưng với Techcombank Sinh Lời Tự Động, tiền nằm trong tài khoản thanh toán nhưng vẫn ‘làm việc’ và sinh lời tối ưu mà không ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, chi tiêu cho việc kinh doanh. Hiện nay, tôi sử dụng Techcombank Sinh Lời Tự Động cho cả tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh”, nàng hậu cho biết.

Techcombank Sinh Lời Tự Động vận hành theo cơ chế tối ưu hoá số dư nhàn rỗi ngay trong tài khoản thanh toán. Sau khi kích hoạt, hệ thống tự động phân bổ tiền nhàn rỗi vào các cấu phần sinh lời an toàn, lợi suất lên đến 5,5%/năm. Điểm ưu việt là khách hàng vẫn có thể linh hoạt sử dụng toàn bộ số dư để thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán hoặc rút tiền 24/7 bất cứ lúc nào.

Đánh giá yếu tố giúp Techcombank Sinh Lời Tự Động vượt trội so với các sản phẩm tương tự trên thị trường, Thảo Nhi Lê cho rằng ưu điểm lớn nhất chính là sự tinh gọn: “Người dùng không cần tách tiền sang tài khoản riêng để sinh lời, rồi lại phải chuyển ngược về khi cần chi trả”. Sản phẩm này giúp duy trì sự linh hoạt tuyệt đối trong giao dịch, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Chủ hộ kinh doanh có thể dễ dàng kích hoạt Sinh Lời Tự Động cho tất cả tài khoản thanh toán chỉ với vài thao tác ngay trên ứng dụng Techcombank Mobile.

Từ trải nghiệm thực tế, Thảo Nhi Lê cho rằng với các chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, bộ giải pháp tài chính toàn diện từ Techcombank chính là bạn đồng hành đáng tin cậy để quản lý dòng tiền, kiểm soát doanh thu và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

“Kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thể trên mạng xã hội mọi thứ trông rất hoàn hảo, nhưng đằng sau là vô vàn thử thách cần vượt qua. Điều quan trọng là không bỏ cuộc, hãy nhớ rằng luôn có những người bạn đồng hành cũng như những giải pháp đột phá như Techcombank Sinh Lời Tự Động hỗ trợ chúng ta trong hành trình khởi nghiệp”, Thảo Nhi Lê chia sẻ.

