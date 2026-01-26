Techcombank Sinh Lời Tự Động: Vì sao vượt trội so với thị trường?

Techcombank Sinh Lời Tự Động đã thay đổi thói quen tài chính của người Việt và khởi đầu cuộc cách mạng trong ngân hàng hiện đại.

Tự động sinh lời tối ưu mỗi ngày trên toàn bộ số dư mà vẫn linh hoạt chi tiêu 24/7, vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại, tùy chỉnh để phục vụ thói quen tiêu dùng của khách hàng với các lớp an ninh nghiêm ngặt, đại diện Techcombank khẳng định đây là mô hình chưa tổ chức nào trên thị trường theo kịp.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, từ cuối năm 2023, Việt Nam bước vào giai đoạn bùng nổ thanh toán không dùng tiền mặt với tốc độ tăng trưởng đến 40%/năm, 87% dân số trưởng thành sở hữu tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Song song đó, thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi và kỳ vọng của khách hàng đối với sản phẩm quản lý tài chính cá nhân.

Chia sẻ trong tập đầu tiên của series podcast Techcombank x How2Money, ông Trần Thanh Hoài - Cố vấn cao cấp Khách hàng Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank - cho biết người dùng ngày càng quen với việc sử dụng ứng dụng ngân hàng như “trợ lý tài chính” đồng hành trong mọi chi tiêu hàng ngày, từ theo dõi dòng tiền thu chi đến lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2023, thị trường vẫn thiếu giải pháp hiệu quả và thông minh để tối ưu dòng tiền nhàn rỗi một cách tự động cho người dùng cá nhân.

Trong bối cảnh đó, Techcombank là đơn vị tiên phong ra mắt sản phẩm Sinh Lời Tự Động, mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý tài chính cá nhân. Giải pháp này phản ánh sự thay đổi quan trọng trong tư duy người dùng, khi đầu tư và tích luỹ không còn là khái niệm xa vời trong cuộc sống.

Trên thế giới, các mô hình tối ưu dòng tiền hay sinh lời tự động không mới. Tuy nhiên, phần lớn giải pháp vẫn yêu cầu người dùng phải tách bạch thủ công giữa tiền chi tiêu và tiền tiết kiệm; hay chỉ tối ưu theo chu kỳ cuối ngày. Techcombank xác định rằng song song với mục tiêu tối ưu khả năng sinh lời, sản phẩm cần đáp ứng nhu cầu về tính linh hoạt thanh toán và độ an toàn cao, phù hợp thói quen tài chính hiện đại của người Việt.

Từ đó, ngân hàng xây dựng và ứng dụng thuật toán thông minh dự đoán dòng tiền theo thời gian thực, giúp tối ưu lợi suất nhưng vẫn đảm bảo tiền luôn sẵn sàng cho chi tiêu. Nền tảng này đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao với ba giải thưởng Stevie Awards - giải Oscar trong giới kinh doanh, đồng thời đưa Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh tại giải thưởng danh giá này.

Ông Trần Thanh Hoài, Cố vấn cao cấp Khách hàng Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank.

Ưu thế khác của Techcombank Sinh Lời Tự Động là thiết kế giải pháp “may đo” theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Ông Hoài phân tích: “Ví dụ với nhân viên văn phòng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân, vừa linh hoạt sinh lời. Người kinh doanh cần tối ưu dòng tiền trên nhiều tài khoản, đảm bảo tiền không đứng yên trong quá trình vận hành. Trong khi đó, những ai quan tâm đầu tư cần một giải pháp để có lợi suất tối ưu trên dòng tiền đang chờ đầu tư theo nhịp thị trường. Bắt đầu từ tài khoản thanh toán, Sinh Lời Tự Động sẽ ngày càng gắn kết sâu hơn với bộ giải pháp toàn diện dành cho từng nhóm phân khúc khách hàng của Techcombank”.

Đáng chú ý, Sinh Lời Tự Động không chỉ dành cho những khoản tiền lớn. Nếu có mức tích luỹ trung bình 5-10 triệu đồng mỗi tháng, người dùng có thể hưởng mức lợi suất lên đến 4,5%/năm, tương đương khoản sinh lời đều đặn lên đến 50.000 đồng/tháng. Đồng thời, khách hàng được hưởng giá trị gia tăng thông qua chương trình ưu đãi của Techcombank Rewards như voucher mua sắm từ hàng nghìn thương hiệu nổi tiếng, nhân đôi lợi ích với U-Point…

Ra mắt từ tháng 1/2024, Techcombank Sinh Lời Tự Động nhanh chóng được thị trường đón nhận tích cực khi cán mốc 2 triệu khách hàng sau chưa đầy một năm và 5 triệu khách hàng vào cuối năm 2025. Không chỉ tạo dấu ấn về quy mô người dùng, sản phẩm còn đóng góp vào tăng trưởng kinh doanh của Techcombank, đặc biệt ở mảng CASA, khi thúc đẩy thói quen duy trì số dư và gia tăng mức độ gắn bó của khách hàng với hệ sinh thái ngân hàng số. Sức hút của sản phẩm đã buộc các ngân hàng khác trên thị trường phải nhập cuộc với hàng loạt sản phẩm tương tự để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Hơn hết, Techcombank Sinh Lời Tự Động được liên tục cải tiến dựa trên phản hồi từ người dùng. Ở phiên bản 2.0, không chỉ toàn bộ số dư đều được sinh lời không ngăn, không ngưỡng, mà trải nghiệm còn được nâng cấp theo hướng cá nhân hóa sâu hơn, thiết lập linh hoạt cho phép tùy chỉnh theo từng nhóm khách hàng và hỗ trợ tối ưu trên nhiều tài khoản. Người dùng có thể nhìn thấy dòng tiền như một tài khoản thanh toán thông thường, trong khi lợi suất vẫn được tối ưu, phản ánh đúng tinh thần “sinh lời tự động” hiện đại.

Series podcast Techcombank x How2Money mang đến góc nhìn dễ hiểu về quản lý chi tiêu và xây dựng thói quen tài chính bền vững cho độc giả.

“Chúng tôi không xây dựng sản phẩm theo xu hướng, mà dựa trên sự am hiểu sâu sắc về từng chân dung khách hàng để ‘may đo’ giá trị vượt trội. Chúng tôi đang nghiên cứu để cho ra mắt phiên bản 3.0 với mục tiêu tối ưu khả năng sinh lời đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu của mọi phân khúc người dùng”, ông Trần Thanh Hoài nói thêm.

Sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc và khả năng thấu hiểu hành vi người dùng, Techcombank Sinh Lời Tự Động đang định hình lại chuẩn mực về tài khoản thanh toán và khái niệm sinh lời cho hàng triệu người dùng Việt. Qua đó, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong giải pháp tối ưu dòng tiền tại Việt Nam, không chỉ bằng quy mô người dùng mà còn bằng các tính năng vượt trội và cách vận hành khác biệt dựa trên chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm.

