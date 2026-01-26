Vì sao Techcombank Sinh Lời Tự Động vượt trội so với thị trường?

Sinh lời trên toàn bộ số dư, không ngăn, không ngưỡng, linh hoạt chi tiêu, Techcombank Sinh Lời Tự Động thiết lập chuẩn mực mới cho tài chính cá nhân và ngành ngân hàng hiện đại.

Show: How2Money

Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Trần Thanh Hoài, Cố vấn Cao cấp Khách hàng Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank

_

Chia sẻ trong vodcast How2Money tuần này, ông Trần Thanh Hoài - Cố vấn Cao cấp Khách hàng Cá nhân Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank - cho biết Sinh Lời Tự Động đã cán mốc hơn 5 triệu khách hàng từ cuối năm 2025, khẳng định sức hút vượt trội của sản phẩm trong bối cảnh thị trường tài chính cá nhân tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh.

“Techcombank tự tin rằng chưa một tổ chức nào có thể sao chép cách vận hành sản phẩm Sinh Lời Tự Động. Bởi chúng tôi không xây dựng sản phẩm theo xu hướng, mà dựa trên sự am hiểu sâu sắc về từng chân dung khách hàng để ‘may đo’ những giá trị vượt trội”, ông Hoài nhấn mạnh.

Thực tế, theo ông Hoài, chỉ vài tháng sau khi ra mắt sản phẩm, trong năm 2024, Techcombank Sinh Lời Tự Động đã nhanh chóng được nâng cấp lên phiên bản 2.0 với nhiều cải tiến như không chia ngăn, không giới hạn ngưỡng sinh lời, sinh lời trên toàn bộ số tiền - trong toàn bộ thời gian, linh hoạt chi tiêu 24/7 và minh bạch lợi suất hàng ngày, giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

Tư vấn cho trường hợp khách hàng duy trì 5-10 triệu đồng trong tài khoản thanh toán, trước đây gần như không có lợi suất, ông cho biết với Techcombank Sinh Lời Tự Động, nay khách hàng có thể lãi lên đến 50.000 đồng mỗi tháng, đồng thời có thể tham gia các chương trình ưu đãi, nhân đôi lợi ích với U-Point thuộc chương trình khách hàng thân thiết Techcombank.

“Sinh Lời Tự Động sẽ tiếp tục là sản phẩm chiến lược của Techcombank. Chúng tôi đang nghiên cứu để cho ra mắt phiên bản 3.0 nhằm gia tăng gắn kết với khách hàng, song song cùng việc phát triển các sản phẩm mới với những giá trị vượt trội để đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng”, ông Trần Thanh Hoài khẳng định.

Độc giả kích hoạt Techcombank Sinh Lời Tự Động để dòng tiền nhàn rỗi sinh lời bền bỉ mỗi ngày tại đây.