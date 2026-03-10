Danh thủ Hồng Sơn hé lộ cách để tiền lương không ‘nằm yên’ mỗi tháng

Với cựu danh thủ, quản lý tiền nhàn rỗi quan trọng không kém tạo ra thu nhập. Techcombank Sinh Lời Tự Động giúp anh tối ưu tiền “chờ chi” mỗi tháng một cách an toàn và linh hoạt.

Nhắc đến Nguyễn Hồng Sơn, người hâm mộ nhớ ngay đến một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất, biểu tượng của “thế hệ vàng” đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Gần đây, anh tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh “anh tài” hết mình trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. Đằng sau ánh hào quang, Hồng Sơn vẫn là một người đàn ông của gia đình với những trăn trở về quản lý tài chính như bao người đi làm nhận lương hàng tháng. Trong podcast How2Money, anh chia sẻ quan điểm thực tế: “Với tôi, kiếm tiền đã khó, nhưng giữ tiền và quản lý tiền còn quan trọng hơn”.

Bài toán quen thuộc của người nhận lương hàng tháng

Thay vì những khoản đầu tư lớn, câu chuyện quản lý tài chính của Hồng Sơn bắt đầu ngay từ dòng tiền nhàn rỗi sau mỗi kỳ lương. “Thu nhập của tôi chủ yếu là lương ‘cứng’ từ quân đội. Từ tháng này sang tháng nọ, thu nhập vẫn vậy. Sự ổn định đó khác với sau này. Khi tôi nghỉ đá bóng và chuyển sang công tác huấn luyện, hợp đồng quảng cáo cũng nhiều, do đó thu nhập cũng ổn hơn. Vậy nên, tôi suy nghĩ các nguồn thu nhập ấy khi cộng dồn lại thì sẽ dùng vào việc gì cho hợp lý, và bản thân tôi cũng phải điều chỉnh việc quản lý tài chính cá nhân, phải tìm cách để tiền nhàn rỗi sinh lời”, danh thủ cho biết. Chia sẻ của anh cũng phản ánh câu chuyện chung của nhiều người làm công ăn lương hiện nay: Làm sao để tối ưu khoản tiền nhàn rỗi hàng tháng, tiền thưởng hay khoản thu nhập ngắn hạn?

Trên thực tế, sau khi nhận lương và chi trả hóa đơn cố định, phần tiền còn lại thường “nằm chờ” trong tài khoản thanh toán để vụ nhu cầu sinh hoạt như ăn uống, đi lại, mua sắm... trong vài tuần tiếp theo. Đó có thể là khoản tiền thưởng cuối năm, tiền học phí tích góp hay dòng tiền bán hàng chưa kịp tái đầu tư.

Nếu để nguyên trong tài khoản thanh toán thông thường, lãi suất không kỳ hạn gần như không đáng kể. Trong khi đó, nếu chuyển toàn bộ tiền vào tiết kiệm có kỳ hạn, người dùng lại đánh đổi sự linh hoạt. Khi có việc gấp cần chi tiêu, việc tất toán trước hạn sẽ khiến toàn bộ tiền lãi gần như “bốc hơi”, tạo ra rào cản lớn trong việc tối ưu hoá lợi nhuận từ dòng tiền ngắn hạn.

Chia sẻ của Hồng Sơn trong podcast How2Money chạm đúng nỗi niềm chung của nhiều người làm công ăn lương.

Giải pháp giúp tối ưu khoản tiền “chờ chi” của người đi làm

Để gỡ rối bài toán giữa thanh khoản và lợi nhuận, bên cạnh các cách đầu tư truyền thống, “anh tài” Hồng Sơn tin dùng Techcombank Sinh Lời Tự Động để tối ưu hoá số dư nhàn rỗi ngay trong tài khoản thanh toán của mình. Cơ chế của giải pháp này khá đơn giản: Sau khi bật tính năng trên Techcombank Mobile, toàn bộ số dư trong tài khoản thanh toán sẽ tự động sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên đến 5,5%/năm mà vẫn sẵn sàng chi tiêu mọi lúc. Đặc biệt, giải pháp này có thể kích hoạt trên nhiều tài khoản khác nhau, từ tài khoản cá nhân, tài khoản quỹ nhóm cho đến tài khoản kinh doanh, giúp tối ưu mọi nguồn tiền “chờ” một cách triệt để.

Chia sẻ về thói quen tài chính hiện tại, Hồng Sơn cho biết anh vẫn duy trì nguồn lương đều đặn mỗi tháng. Điểm khác biệt là giờ đây, thay vì để tiền "ngủ yên", anh chọn bật Techcombank Sinh Lời Tự Động. Giải pháp này giúp anh vừa có lợi suất mỗi ngày, vừa thoải mái chi tiêu cho gia đình, đóng tiền học cho con hay biếu bố mẹ bất cứ lúc nào mà không lo tiền bị "đóng băng" như gửi tiết kiệm thông thường.

Theo Hồng Sơn, người dùng hoàn toàn có thể rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hay quẹt thẻ 24/7 mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Điểm khác biệt vượt trội của Techcombank Sinh Lời Tự Động chính là sự xóa bỏ ranh giới giữa “ngăn chi tiêu” và “ngăn sinh lời/tích lũy”. Mọi giao dịch vẫn diễn ra bình thường, không cần thao tác chuyển đổi qua lại thủ công, đáp ứng trọn vẹn nhịp sống bận rộn của người đi làm.

Trực tiếp trải nghiệm Techcombank Sinh Lời Tự Động, danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao tính tiện lợi vì không làm thay đổi thói quen tài chính cá nhân.

An toàn là ưu tiên số một

Trong podcast How2Money, khi được hỏi về lý do khiến anh tin tưởng lựa chọn giải pháp này, danh thủ Hồng Sơn - người vốn đã quen với môi trường kỷ luật của quân đội - khẳng định anh đặc biệt coi trọng tính chắc chắn trong quản lý tài chính cá nhân và yếu tố an toàn luôn được đặt lên trên hết. Techcombank Sinh Lời Tự Động hoàn toàn thuyết phục anh bởi đây là sản phẩm của một ngân hàng lớn, uy tín hàng đầu, dòng tiền vừa sinh lời nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ ngân hàng, đồng thời chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước, loại bỏ rủi ro so với các kênh đầu tư không chính thống.

Hiện nay, Techcombank Sinh Lời Tự Động đã thu hút hơn 5 triệu khách hàng sử dụng chỉ sau 2 năm ra mắt và được vinh danh tại Stevie Awards - giải thưởng quốc tế được xem là giải Oscar danh giá của giới kinh doanh.

Góc nhìn trực quan, dễ hiểu về quản lý tài chính được truyền tải dễ hiểu qua series podcast Techcombank x How2Money.

Bên cạnh lợi suất hấp dẫn, giải pháp Techcombank Sinh Lời Tự Động còn mang đến lợi ích gia tăng với U-Point - điểm thưởng của Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank. Điểm độc đáo nằm ở người dùng có thể lựa chọn quy đổi lợi nhuận sang U-Point với giá trị nhân đôi, dùng để đổi lấy hàng loạt các voucher thiết thực từ hệ sinh thái đối tác khổng lồ của Techcombank, từ mua sắm siêu thị, ăn uống tại nhà hàng, di chuyển đến các dịch vụ giải trí.

Danh thủ Hồng Sơn hào hứng chia sẻ về lợi ích vượt trội này: “Khoản tiền lời được ‘x2’ khi quy đổi thành điểm thưởng là một ưu thế rất lớn. Bà xã tôi đặc biệt tâm đắc khi dùng điểm này để đổi voucher đi siêu thị. Đây đúng là giải pháp 'vẹn cả đôi đường': Tài chính được tối ưu hơn, còn gia đình thì thêm niềm vui mỗi khi mua sắm”.

Không chỉ từ tiền lời, khách hàng còn dễ dàng tích lũy thêm U-Point thông qua các hoạt động chi tiêu qua thẻ thanh toán/tín dụng hay quét mã QR cửa hàng Techcombank, QR VNPAY. Có thể thấy, quản trị tài chính cá nhân không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn hay phức tạp, mà có thể đến từ việc thay đổi tư duy với chính dòng tiền ngắn hạn trong tài khoản. Với người làm công ăn lương, việc tối ưu tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán đã là một bước tiến quan trọng và Techcombank Sinh Lời Tự Động là công cụ đắc lực để giữ vững thanh khoản, sinh lời mỗi ngày và gia tăng trải nghiệm sống mà không cần đánh đổi sự linh hoạt và an tâm.

