Danh thủ Hồng Sơn bật mí cách tối ưu tiền lương mỗi tháng

Danh thủ Hồng Sơn ưu tiên giải pháp an toàn, linh hoạt như Techcombank Sinh Lời Tự Động để tối ưu tiền nhàn rỗi mỗi ngày.

Show: How2Money

Host: Lan Anh

Khách mời: Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn

Không chỉ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, những năm gần đây, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn còn được khán giả trẻ yêu mến như một “anh tài” đầy bản lĩnh và nỗ lực bền bỉ trong cuộc sống. Đi qua nhiều chặng đường sự nghiệp, mỗi giai đoạn đều có sự thay đổi đáng kể trong thu nhập và cách quản lý tài chính cá nhân, anh nhận ra: “Kiếm tiền quan trọng, nhưng giữ tiền và quản lý tiền còn quan trọng hơn”.

Trong podcast How2Money, Hồng Sơn cho biết trước đây thường tích lũy vài tháng lương để gửi tiết kiệm hoặc đầu tư. Tuy nhiên, cách làm này thiếu linh hoạt khi cần chi tiêu đột xuất và dễ mất lợi suất nếu rút trước hạn.

Từng là quân nhân với quân hàm Thượng tá, anh đặc biệt đề cao tính kỷ luật và sự an toàn trong tài chính. Sau hơn 1 năm trải nghiệm Techcombank Sinh Lời Tự Động, anh đánh giá đây là giải pháp tối ưu tiền nhàn rỗi sinh lời mỗi ngày mà vẫn sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Theo anh, tiền vẫn nằm an toàn trong tài khoản để chi tiêu, chuyển khoản hay rút 24/7, đồng thời tự sinh lời mà không cần thao tác thủ công hay kiến thức đầu tư phức tạp. Danh thủ còn khéo léo tối ưu lợi nhuận với điểm U-Point, gấp đôi giá trị để nhận voucher siêu thị, ăn uống, mua sắm, giải trí cùng chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, giúp vợ quản lý chi tiêu gia đình thêm phần nhẹ nhàng và thiết thực.

Bên cạnh đó, anh đánh giá cao uy tín của Techcombank, một ngân hàng lớn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Ngân hàng Nhà nước với giải pháp “chuẩn an toàn, chuẩn linh hoạt và chuẩn sinh lời tự động”. Đáng chú ý, Techcombank cũng được vinh danh Giải Vàng International Business Awards (IBA) Stevie Awards ở hạng mục Xuất sắc cho “Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm”. Bên cạnh đó, Techcombank Sinh Lời Tự Động được trao hai giải Đồng Stevie ở hạng mục “Sản phẩm ứng dụng AI xuất sắc” và “Sản phẩm dịch vụ tài chính xuất sắc”, trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh tại giải thưởng danh giá này.

Độc giả có thể tìm hiểu và kích hoạt Techcombank Sinh Lời Tự Động để dòng tiền nhàn rỗi sinh lời bền bỉ mỗi ngày tại đây.