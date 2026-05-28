Chờ đợi gì ở ‘phiên bản’ tiếp theo của Techcombank Sinh Lời Tự Động?

Không chỉ là sản phẩm hero của Techcombank, Sinh Lời Tự Động được cho là đã tạo nên cuộc cách mạng trong tài chính hiện đại. Vậy người dùng có thể kỳ vọng gì trong tương lai?

Show: How2Money

Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn Tài chính và Dịch vụ Khách hàng, Techcombank

Chia sẻ trong vodcast How2Money, ông Nguyễn Hồng Quân cho biết lượng người dùng Techcombank Sinh Lời Tự Động đã tăng trưởng mạnh mẽ và bền bỉ suốt hơn hai năm qua, cán mốc 5,5 triệu khách hàng vào đầu năm 2026. Theo ông, thành công của sản phẩm không chỉ góp phần giúp Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về CASA mà còn đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh vượt trội của ngân hàng trong nhiều quý liên tiếp.

Ông Quân cho biết, Sinh Lời Tự Động là “sản phẩm hero” tiếp theo, nối dài chiến lược khác biệt mà Techcombank theo đuổi suốt một thập kỷ qua, sau cột mốc Zero Fee năm 2016 và bước tiến lớn với Techcombank Mobile App năm 2021. Thực tế, Techcombank Sinh Lời Tự Động đã mở ra kỷ nguyên mới cho tài khoản thanh toán và định hình lại cách ngành tài chính hiện đại vận hành - nơi dòng tiền nhàn rỗi không còn “ngủ yên” mà có thể “làm việc” và sinh lời mỗi ngày, với triết lý “một ngày cũng sinh lời - một đồng cũng sinh lời”, trong khi khách hàng vẫn linh hoạt chi tiêu 24/7 nhờ cơ chế không chia ngăn, không chia ngưỡng.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh ngày càng nhiều ngân hàng và ví điện tử gia nhập “cuộc đua” sinh lời cho tài khoản thanh toán, ông Quân cho biết Techcombank Sinh Lời Tự Động sẽ không chỉ tập trung vào lợi suất tối ưu, mà còn được phát triển theo hướng gắn kết sâu rộng hơn với hệ sinh thái tài chính toàn diện của ngân hàng. Cách tiếp cận này xuất phát từ hai ưu tiên nhất quán của Techcombank khi xây dựng sản phẩm và dịch vụ: Thứ nhất là sự thuận tiện trong quá trình giao dịch và thứ hai là giá trị mà khách hàng nhận được.

Cụ thể, trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái, Techcombank đã mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm với việc ra mắt các công ty bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Việc bổ sung các mảnh ghép này cho phép Techcombank kết nối nhu cầu sinh lời, bảo vệ và tích lũy tài chính của khách hàng trên cùng nền tảng, thay vì tách rời như trước đây.

Trong bức tranh này, Techcombank Sinh Lời Tự Động không bị giới hạn ở điểm bắt đầu hay kết thúc, mà có thể xuất hiện ở bất kỳ điểm chạm nào trong hành trình tài chính của khách hàng, giúp gia tăng giá trị xuyên suốt các nhu cầu chi tiêu, vay vốn, tích lũy, đầu tư và bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe trên cùng hành trình liền mạch.

Song song đó, với chiến lược “lấy khách hàng làm trọng tâm”, Techcombank tiếp tục phát triển các bộ giải pháp “may đo” theo nhu cầu của từng nhóm người dùng. Đơn cử, người làm công ăn lương sẽ được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ chi tiêu đến tiết kiệm, đầu tư; các doanh nhân sở hữu dòng tiền lớn được thiết kế những sản phẩm chuyên sâu về đầu tư, tư vấn và quản lý gia sản, bảo hiểm cùng các dòng thẻ tín dụng cao cấp. Trong khi đó, với T-Shop, tiểu thương và hộ kinh doanh có thể tiếp cận bộ giải pháp toàn diện, từ mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến đến các công cụ giúp quản lý và tối ưu dòng tiền, hỗ trợ kê khai thuế, tiếp cận vốn kinh doanh…

Từ giải pháp nhằm “đánh thức” dòng tiền nhàn rỗi, Sinh Lời Tự Động đang từng bước trở thành "chất kết dính" trong toàn bộ hành trình tài chính của khách hàng cùng Techcombank. Sau 33 năm phát triển, phục vụ hơn 18 triệu khách hàng, Techcombank đã kiên trì theo đuổi và đạt được nhiều thành công với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính - Nâng tầm giá trị sống”. Trong đó, Techcombank Sinh Lời Tự Động được kỳ vọng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng giúp ngân hàng tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn đó.