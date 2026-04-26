Team Việt Nam thông báo về việc bỏ giải Trung Quốc vì 'đường lưỡi bò'

  • Chủ nhật, 26/4/2026 18:41 (GMT+7)
Ba cơ thủ hàng đầu của billiards Việt Nam đồng loạt rút lui khỏi giải Peri Laili Cup 2026 tại Trung Quốc, sau khi phát hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trong hệ thống nhận diện của giải.

Peri Vietnam Team, đơn vị chủ quản của Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung, cho biết 2 vận động viên quyết định không tiếp tục tham dự giải đấu dù chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. "Giải đấu xuất hiện logo đường lưỡi bò, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đây là vấn đề không thể thỏa hiệp, dù chúng tôi đầu tư rất nhiều công sức", đại diện đội nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Dương Quốc Hoàng - tay cơ được đánh giá số một Việt Nam ở nội dung pool, cũng lập tức rút lui. Đáng chú ý, Hoàng là người đầu tiên phát hiện chi tiết nhạy cảm nói trên khi có mặt tại giải. Quyết định dứt khoát của anh sau đó kéo theo hành động tương tự từ các đồng đội.

Peri Laili Cup 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30/4 tại Hải Nam (Trung Quốc), với sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội Billiards & Snooker Trung Quốc (CBSA). Giải đấu quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu châu Á, tổng giá trị giải thưởng lên tới 822.000 nhân dân tệ, được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý của làng pool khu vực.

Dù vậy, yếu tố chuyên môn và giá trị tiền thưởng không thể khiến các cơ thủ Việt Nam thay đổi lập trường. Quyết định rút lui của họ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người hâm mộ trong nước, như một thông điệp rõ ràng về nguyên tắc không đánh đổi chủ quyền.

Minh Nghi

