Toàn bộ VĐV Việt Nam bỏ giải đấu ở Trung Quốc vì 'đường lưỡi bò'

Các cơ thủ Việt Nam rút lui khỏi giải billiards Peri - Laili Cup 2026 tại Trung Quốc, sau khi hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện trong hệ thống nhận diện của giải đấu.

Hoàng Sao và các tay cơ Việt Nam quyết định bỏ giải.

Peri - Laili Cup 2026, tổ chức từ ngày 26 đến 30/4, là sự kiện quy tụ nhiều tay cơ quốc tế, có sự tài trợ của Hiệp hội Billiards & Snooker Trung Quốc (CBSA) và được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của Vietnam Billiards. Đại diện Việt Nam góp mặt gồm những cái tên đáng chú ý như Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện yếu tố nhạy cảm liên quan đến chủ quyền, toàn bộ vận động viên Việt Nam lập tức đưa ra quyết định rút lui. Đáng chú ý, một số cơ thủ thậm chí dừng thi đấu giữa chừng để thể hiện quan điểm rõ ràng.

Quyết định trên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trong nước. Cùng với việc các vận động viên rút lui, đơn vị Vietnam Billiards Promotion cũng dừng toàn bộ hoạt động phát sóng liên quan đến giải đấu. Động thái cho thấy sự đồng thuận từ nhiều phía nhằm bảo vệ nguyên tắc không thỏa hiệp với các yếu tố xâm phạm chủ quyền.

Đây không phải lần đầu tiên billiards Việt Nam có phản ứng cứng rắn. Năm 2023, cơ thủ Trần Quyết Chiến cũng từng rời một sự kiện tại Thượng Hải khi phát hiện hình ảnh tương tự xuất hiện trên sóng truyền hình.