Tê tê quý hiếm bò trên đường phố Quảng Trị

Ngày 1/11, Công an phường Nam Đông Hà thông tin đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng Kiểm lâm để chăm sóc, xử lý theo quy định.
Cá thể tê tê quý hiếm được bàn giao cho cơ quan chức năng.
Trước đó, vào lúc 20h30 đêm 31/10, trên đường đi làm về đến khu vực nút giao đường Nguyễn Huệ - Đặng Tất ở phường Nam Đông Hà, anh Lê Văn Huân (trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một cá thể tê tê đang bò trên đường.
Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Huân đã nhanh chóng bắt giữ và trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Đông Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà và đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Đông Hà đã đến nhà anh Huân để tiếp nhận, lập biên bản bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm chăm sóc, xử lý theo quy định.
Tê tê là loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và cả Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng cao; bị cấm săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển.
