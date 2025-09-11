Taylor - Travis sắp cưới, Swiftie cũng 'giục' bạn trai mua nhẫn

Trước tin tức ca sĩ Taylor Swift đính hôn với cầu thủ Travis Kelce, một số người hâm mộ cuồng nhiệt nữ ca sĩ tại Mỹ đang nóng lòng được cầu hôn cùng thời điểm với thần tượng.

Ca sĩ nhạc Pop Taylor Swift thông báo đính hôn với cầu thủ bóng chày Travis Kelce hôm 26/8. Ảnh: Instagram.

Colleen O’Connor coi ca sĩ Taylor Swift như một người bạn. Hai người chỉ cách nhau 1 tuổi. “Tôi hâm mộ cô ấy từ những ngày đầu tiên, từ hồi còn học trung học. Cô ấy luôn bên tôi trong từng câu chữ và hành trình cuộc đời tôi”, O’Connor chia sẻ.

Sau khi Taylor Swift thông báo đính hôn với cầu thủ bóng chày Travis Kelce hôm 26/8, O’Connor phản ứng như bao phụ nữ ngoài 30 khác khi biết người bạn thân sắp cưới chồng. Đầu tiên, cô hét lớn. Sau đó, cô hỏi bạn trai: “Bao giờ tới lượt chúng ta?”.

“Sẽ thật vui nếu tôi đính hôn cùng lúc với cô ấy”, O’Connor nói. "Tôi đã cho bạn trai xem ảnh chiếc nhẫn và nói nó độc đáo thế nào. Chiếc nhẫn không phải phong cách tôi thích, nhưng chúng tôi đã bàn bạc về những kiểu dáng tôi ưa chuộng”.

Theo Guardian, O'Connor không phải người duy nhất. Bức ảnh thông báo của Taylor Swift trên Instagram đã thu hút hơn một triệu lượt thích trong vòng chưa đầy 10 phút đăng tải, và hiện cán mốc 36 triệu lượt thích.

Sự kiện này là một ngày trọng đại với các Swiftie - tên gọi những người hâm mộ Taylor Swift - và cả người yêu của họ.

“Có cách nào nói khéo với bạn trai rằng anh ấy cần cầu hôn càng sớm càng tốt để tôi đính hôn cùng lúc với Taylor Swift không?”, một người viết trên mạng xã hội X.

“Tôi đã ở bên bạn trai còn lâu hơn cả cặp Taylor - Travis mà bây giờ họ còn đính hôn rồi? Chúng tôi còn có một đứa con, tôi sốt ruột quá”, một người khác chia sẻ.

Chỉ vài phút sau bài đăng trên Instagram, có người đã tìm ra thông tin của chiếc nhẫn kim cương đính hôn của Taylor Swift. Ảnh: Instagram.

"Taylor - Travis dí bạn mua nhẫn"

Trên TikTok, bạn trai của các Swiftie đã đăng những video tổng hợp sự nghiệp và thông tin xoay quanh Taylor Swift.

"Đã đến lúc mua nhẫn rồi, vì Taylor và Travis đang đặt deadline cho các anh đó", một diễn viên hài nói đùa.

"Tôi đã cho bạn trai xem cái này", một người theo dõi bình luận. "Tôi và bạn trai đã ở bên nhau 7 năm. Khi anh ta về, tôi sẽ khơi chuyện và cho anh ta xem nhẫn của Taylor", một người khác viết.

Bạn trai của O'Connor cũng cảm thấy khá áp lực: "Mỗi khi tôi nói điều gì đó về Taylor và đám cưới của cô ấy, anh ấy lại kiểu: 'Anh biết, anh biết rồi'".

Elisabeth Kramer - một điều phối viên đám cưới tại Oregon (Mỹ) - cho biết còn quá sớm để nhận định đám cưới của Taylor - Travis sẽ ảnh hưởng tới ngành công nghiệp ra sao. Tuy nhiên, cô tin rằng một số xu hướng sẽ nổi lên từ đám cưới này.

“Tôi chắc chắn nhiều khách hàng sẽ nhắc tới đám cưới này trong năm 2026. Bất cứ điều gì Taylor chọn sẽ mở đường cho làn sóng lớn trong vài năm tới”, cô nói.

Hy vọng khởi sắc cho ngành công nghiệp đám cưới Mỹ

Đám cưới của Taylor Swift có thể là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp đám cưới tại Mỹ, vốn chậm lại trong thời gian gần đây do lạm phát và tình hình kinh tế không mấy khả quan.

Một khảo sát cho thất ít người Mỹ được hỏi có kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm 2025, giảm từ 7% năm 2024 xuống còn 4% trong năm 2025.

“Tôi nghe nhiều bên dự đoán năm 2026 sẽ trầm lắng hơn nhiều, khi mọi người ngần ngại chi tiêu hơn. Tôi rất mong đợi lễ đính hôn của Taylor - Travis sẽ thay đổi điều này ra sao”, Kramer nói.

Cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift ủng hộ cặp đôi. Ảnh: CNN.

Nhiều người thường để tâm và làm theo đám cưới của người nổi tiếng, đặc biệt là váy cưới. Váy cưới taffeta của Công nương Diana đã truyền cảm hứng cho vô số phiên bản tương tự. Chiếc váy cắt chéo đơn giản, gợi cảm của Carolyn Bessette-Kennedy đã định hình vẻ đẹp thanh lịch của thập niên 90, trong khi váy ren từ nhà mẫu Alexander McQueen của Kate Middleton đã mang tay áo cô dâu trở lại.

Julie Sabatino - người sáng lập công ty thiết kế váy cưới The Stylish Bride - khẳng định lựa chọn của Taylor Swift cũng sẽ không nằm ngoài hàng ngũ.

"Cô ấy không lạ gì những chiếc váy dạ hội", Sabino nói, ám chỉ đến loạt váy Taylor Swift mặc trong tour diễn The Eras Tour. "Tôi không nói váy cưới dạ hội lỗi mốt, nhưng có lẽ những người trước đây chưa từng nghĩ đến phong cách này giờ đây sẽ cân nhắc".

O’Connor cho biết hôn ước của Taylor - Travis trở thành "trò đùa mới" giữa cô và bạn trai khi cả hai từng chưa muốn kết hôn. Nhưng cô không quá sốt ruột. "Hiện tại, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm", O’Connor nói. "Nhưng chắc chắn cô ấy đã gieo một niềm tin nho nhỏ".