Vì sao nước Mỹ 'mở cờ' vì lễ đính hôn của Taylor Swift

Thông tin ca sĩ Taylor Swift đính hôn với cầu thủ Travis Kelce gây chấn động bởi tầm ảnh hưởng và quyền lực văn hóa của cặp đôi vượt xa mọi người nổi tiếng trong thế hệ này.

Ca sĩ nhạc Pop Taylor Swift thông báo đính hôn với cầu thủ bóng chày Travis Kelce hôm 26/8. Ảnh: Instagram.

Một đám cưới thế kỷ chuẩn bị diễn ra, theo Vox.

Hôm 26/8, qua mạng xã hội Instagram, ca sĩ nhạc Pop Taylor Swift thông báo đính hôn với cầu thủ bóng chày Travis Kelce. Thông tin này chiếm trọn giới truyền thông khắp thế giới, thậm chí các phóng viên Mỹ còn yêu cầu Tổng thống Donald Trump bình luận về lễ đính hôn.

Bài đăng thu hút 5 triệu lượt thích chỉ sau 40 phút đăng tải. Từ New York (Mỹ) tới Mexico City, người hâm mộ hò reo khắp đường phố.

Vox nhận định với cuộc hôn nhân này, Taylor Swift và Travis Kelce đang tạo nên một đế chế và tầm ảnh hưởng cùng quyền lực văn hóa của cặp đôi sẽ vượt xa mọi người nổi tiếng khác. Nói cách khác, như một người dùng mạng xã hội X bình luận, “điều này còn lớn hơn cả đám cưới của Hoàng tử Harry và Megan Markle”.

Đám cưới thế kỷ

Không có cặp đôi nào nổi tiếng hơn Taylor Swift và Travis Kelce. Taylor Swift là ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế hệ này, còn Travis Kelce là một trong những cầu thủ tấn công biên xuất sắc trong lịch sử Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ. Dù xuất hiện với tần suất dày đặc, họ vẫn không hề đánh mất sức hút hay giá trị của mình.

Công chúng thường phải đoán già đoán non về các cặp đôi nổi tiếng khác. Ví dụ vào năm 2008, Beyoncé và Jay Z bí mật kết hôn. Hay dù Kanye West cầu hôn Kim Kardashian trước ống kính vào năm 2013, sự kiện đó được tái hiện qua chương trình Keeping Up With the Kardashians.

Taylor Swift và Travis Kelce không như vậy. Toàn bộ mối quan hệ kéo dài hai năm của cặp đôi, ngoại trừ giai đoạn đầu, đều được công khai. Không giống nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, họ dễ dàng được người hâm mộ đón nhận.

Cặp đôi không che giấu tình cảm dành cho nhau trước truyền thông. Ảnh: Reuters.

Thông qua podcast New Heights, Travis Kelce kể mình đã tặng Taylor Swift chiếc vòng tay tình bạn có số điện thoại, dù lúc đó cô không nhận hay nói chuyện với anh. Tập podcast đó thu hút sự chú ý của Taylor Swift, và mọi chuyện diễn ra như nhiều người vẫn biết. Mặc dù podcast chủ yếu nói về thể thao, Travis Kelce nhiều lần hết lời ca ngợi Taylor Swift là nghệ sĩ tuyệt vời và bạn gái chu đáo.

Về phía mình, Taylor Swift cũng cho Travis Kelce xuất hiện trong hai bài hát từ album The Tortured Poets Department, phát hành không lâu sau khi họ hẹn hò. Trong bài hát, cô ca ngợi Travis Kelce vì đã chủ động theo đuổi mình và dí dỏm dự đoán: "Liệu anh sẽ cưới, hôn hay giết em… Em cược chúng ta sẽ làm cả ba".

Giờ đây, công chúng ám ảnh về đám cưới sắp tới. Chỉ vài phút sau bài đăng trên Instagram, có người đã tìm ra thông tin của chiếc nhẫn kim cương. Người hâm mộ nói đùa đám cưới sẽ được "phát trực tuyến trên Disney+ với 4 bản ghi vinyl của buổi lễ". Nhiều đồn đoán lan truyền về những ai sẽ góp mặt trong đám cưới thế kỷ.

Taylor Swift rõ ràng biết chuyện này sẽ gây chấn động đến mức nào. Cô chú thích bức ảnh một cách đầy hài hước: “Cô giáo tiếng Anh và thầy thể dục của bạn sắp kết hôn", kèm theo biểu tượng thuốc nổ ở cuối câu.

Vì sao đám cưới Taylor - Travis lại ảnh hưởng tới vậy?

Sau khi bước vào mối quan hệ, cả hai đều học cách cân bằng những tranh cãi xoay quanh họ. Travis Kelce bị nghi ngờ năng lực, còn Taylor Swift liên tục bị đẩy vào những rắc rối không liên quan tới mình.

"Tôi không trốn tránh điều gì cả", Travis Kelce chia sẻ năm 2023. "Việc cô ấy bị soi mói mỗi ngày, phóng viên bám đuổi bên ngoài nhà riêng, nhà hàng, sau mỗi chuyến bay. Cô ấy tận hưởng cuộc sống, nên tốt hơn hết tôi không nên là người hành động kỳ lạ”.

Thái độ này trái ngược hoàn toàn với bạn trai trước đây của Taylor Swift, nam diễn viên Joe Alwyn, nên hoàn toàn dễ hiểu khi Travis Kelce mang lại làn gió cho cả nữ ca sĩ và người hâm mộ.

Điều quan trọng nhất, cặp đôi đang hạnh phúc, và hoàn toàn phù hợp với sự nghiệp lẫn tình hình nước Mỹ ở thời điểm hiện tại. Cặp đôi này kết hợp phong cách truyền thống Mỹ cổ điển với sự nhạy bén và thẩm mỹ hiện đại.

Với những câu chuyện tình yêu phản ánh trong âm nhạc, Taylor Swift củng cố biểu tượng văn hóa của bản thân một cách hiệu quả khi kết hôn với “hoàng tử ngoài đời thực”.

Trong khi đó, Travis Kelce được yêu quý bởi tài năng, tính cách dễ mến và sự thẳng thắn. Lời cam kết với gia đình và các giá trị truyền thống khiến anh trái ngược hoàn toàn với những người yêu cũ của nữ ca sĩ. Điều này biến anh thành hình mẫu tương phản lý tưởng, trong một kỷ nguyên đề cao sự nam tính mạnh mẽ, để đối trọng với những góc cạnh sắc sảo và chủ nghĩa nữ quyền của Taylor Swift.

Taylor Swift là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

Cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift ngay lập tức ủng hộ thông tin này.

“Tôi chúc phúc cho Taylor và Travis. Bản thể thời niên thiếu luôn tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích kỳ diệu cùng bản thể không tin vào chuyện này hẳn đang hạnh phúc lắm”, một người viết.

"Taylor là một trong những lý do khiến tôi luôn là một người lãng mạn và tin vào hạnh phúc mãi mãi", một người khác viết. "Chứng kiến ​​một người vật lộn cả đời để tìm kiếm tình yêu cuối cùng cũng được yêu thương và chăm sóc khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất".

Tuy nhiên, có rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ sau cuộc hôn nhân này.

Đế chế âm nhạc Taylor Swift được định hình bởi năng suất làm việc khổng lồ và khả năng biến cuộc sống cá nhân thành âm nhạc. Qua nhiều năm, nữ ca sĩ tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác thông qua những thất vọng, đau khổ về người yêu cũ. Hạnh phúc, dưới hình thức một mối tình bền vững, chưa bao giờ khơi gợi những tác phẩm hay nhất của cô.

Vậy nên, nhiều người không khỏi thắc mắc, nếu như kết hôn lại đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift thì sao? Và nếu như việc cô đạt được điều mà người hâm mộ nào cũng mong muốn - hạnh phúc - trớ trêu thay lại khiến lượng fandom sụt giảm?

Trong khi đó, Travis Kelce đã phải dập tắt tin đồn giải nghệ trong nhiều mùa giải. Sau khi tạm dừng podcast, không rõ ảnh hưởng văn hóa của anh sẽ đi về đâu. Khi cả hai đã hiện diện khắp nơi, ổn định trong một mối quan hệ truyền thống, văn hóa đại chúng đang kéo họ vào những cuộc thảo luận rộng hơn về vai trò giới, sự nghiệp, và thế nào là hình mẫu nữ tính mạnh mẽ hay nam tính đích thực.