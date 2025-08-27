Lý giải thỏ ‘thây ma’ kỳ lạ xuất hiện ở Mỹ

Nhiều người sợ hãi trước hình ảnh đàn thỏ mọc những khối u kỳ dị như sừng xuất hiện tại Colorado (Mỹ), song giới khoa học cho biết những con vật này nhiễm một loại virus khá phổ biến.

Một con thỏ nhiễm virus Shope ở Minnesota (Mỹ) chụp hồi năm 2013. Ảnh: Gunnar Boettcher.

Theo các nhà khoa học, những con thỏ đuôi bông gần đây được phát hiện ở Fort Collins, bang Colorado (Mỹ) bị nhiễm virus u nhú Shope. Loại virus này gần như vô hại, nhưng khiến con vật mọc những khối u như sừng khắp mặt.

Giới khoa học đã nghiên cứu virus Shope suốt 100 năm qua. Loại virus ở thỏ này được đặt theo tên Giáo sư Richard E Shope từ Đại học Rockefeller, người phát hiện căn bệnh ở thỏ đuôi bông vào những năm 1930.

Một con thỏ bị nhiễm virus Shope ở Fort Collins, Colorado gần đây. Ảnh: Amanda Gilbert.

Virus Shope dường như là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết về loài thỏ sừng hươu đã tồn tại hàng thế kỷ ở Bắc Mỹ. Căn bệnh này cũng góp phần giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa virus và ung thư, như virus u nhú ở người (HPV) gây ung thư cổ tử cung.

Sau khi những bức ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đặt cho các con thỏ nhiều biệt danh không mấy hay ho, như “thỏ Frankenstein”, “thỏ quỷ” hay “thỏ thây ma”.

Kara Van Hoose - phát ngôn viên Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Colorado - cho biết cơ quan này nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân báo cáo về những con vật bị nhiễm virus. Tuy nhiên, bà khẳng định thỏ đuôi bông nhiễm virus Shope không hiếm, đặc biệt vào mùa hè khi bọ chét và ve truyền virus hoạt động mạnh nhất. Bà cho biết virus Shope có thể lây lan từ thỏ sang thỏ nhưng không lây sang các loài khác, như người và vật nuôi.

Ngoài ra, các khối u có thể trông giống sừng nếu phát triển dài thêm, song không gây hại cho thỏ trừ khi mọc trên mắt hoặc miệng gây cản trở ăn uống. Theo bà Van Hoose, hệ miễn dịch của thỏ có khả năng chống lại virus nên các khối u sẽ biến mất.