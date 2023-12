Taylor Swift lập kỷ lục

"The Eras Tour" thu về 1,04 tỷ USD sau 60 buổi diễn ở châu Mỹ và châu Âu, trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử.

Ngày 12/12, Guinness công bố The Eras Tour của Taylor Swift là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử, trở thành tour diễn đầu tiên vượt 1 tỷ USD . Cụ thể là 1,04 tỷ USD sau 60 show diễn ở 5 nước gồm: Mỹ, Canada, Mexico, Argentina và Brazil.

Khởi động từ tháng 3/2023, The Eras Tour lần lượt đi qua các nước châu Mỹ, châu Âu và sẽ tổ chức ở châu Á, dự kiến kết thúc vào tháng 12/2024 với tổng 151 show trên toàn cầu. Đến lúc đó, tour diễn được dự đoán vượt hơn 2 tỷ USD doanh thu (trung bình mỗi show khoảng 17 triệu USD ).

Với thành tích này, The Eras Tour đã phá vỡ kỷ lục Farewell Yellow Brick Road - chuyến lưu diễn cuối cùng trong sự nghiệp danh ca Elton John hồi đầu năm nay ( 939 triệu USD ).

Thậm chí, tour diễn thứ 6 của giọng ca Look What You Made Me Do thành công đến mức sở hữu doanh thu cao hơn tour năm nay của Beyoncé và Bruce Springsteen cộng lại.

Taylor Swift gặt hái thành công vượt bậc với The Eras Tour. Ảnh: Forbes.

"Renaissance World Tour kéo dài 56 ngày của Beyoncé phá kỷ lục của Madonna về chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất của một nữ nghệ sĩ, kiếm được 579 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 10/2023. Nhưng sau đó The Eras Tour đã giành được danh hiệu này", Guinness viết.

The Eras Tour gây sốt toàn cầu khi được đầu tư hình ảnh, âm thanh chỉn chu, cũng như chiến lược PR thông minh. Nhưng hơn hết, giọng hát đầy nội lực của Swift là yếu tố tiên quyết để chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Trung bình mỗi show, cô hát khoảng 44 bài và hai bài không có trong list để tạo bất ngờ. Từng màn trình diễn đẹp mắt, trưng trổ kỹ thuật thanh nhạc cho tới vũ đạo điêu luyện, Swift khiến người xem thán phục.

Trong hơn 17 năm sự nghiệp, Swift chưa bao giờ đạt được tầm ảnh hưởng về kinh tế, văn hóa và chính trị nhiều đến thế. Công ty nghiên cứu AskPro cho hay nữ ca sĩ giúp những nơi cô đến hút khách du lịch.

Khách sạn ở các thành phố xuất hiện trong chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour được báo cáo phá kỷ lục về công suất phòng sử dụng, dù giá thuê cao hơn hẳn ngày thường. Tính đến hiện tại, show diễn góp phần tạo ra 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.