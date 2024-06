Taylor Swift đưa bạn trai lên sân khấu

Giọng ca "Lover" khiến người hâm mộ bất ngờ khi biểu diễn cùng Travis Kelce trên sân khấu. Khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo Hollywood Reporter, Taylor Swift khuấy động bầu không khí tại sân vận động Wembley (Anh) khi trình diễn cùng Travis Kelce. Với màn xuất hiện bất ngờ, người hâm mộ bày tỏ sự phần khích, ủng hộ cặp đôi.

Nằm trong album mới nhất The Tortured Poets Department, giọng ca sinh năm 1989 chọn ca khúc I Can Do It With a Broken Heart để biểu diễn cùng bạn trai. Cả hai diễn một đoạn kịch ngắn để mở đầu cho ca khúc.

Trên sân khấu, Travis Kelce xuất hiện trong bộ tuxedo cùng chiếc chiếc mũ chóp. Cầu thủ thuộc đội Kansas City Chiefs nở nụ cười tươi khi bế bạn gái trên tay trước sự hò reo từ hàng loạt khán giả có mặt.

Khoảnh khắc Taylor Swift và Travis Kelce đứng chung sân khấu tại The Eras Tour. Ảnh: Page Six.

Dễ thấy, Travis Kelce là người hâm mộ cuồng nhiệt khi liên tục góp mặt trong chuyến lưu diễn The Eras Tour. Tháng 7/2023 là lần đầu tiên Kelce tới tham dự buổi biểu diễn của Taylor Swift tại thành phố Kansas (Mỹ), thời điểm đó cả hai chưa hẹn hò.

Mới đây, cầu thủ sinh năm 1989 góp mặt đủ trong các buổi biểu diễn tại London. Theo đó, Travis Kelce luôn đi cùng bố mẹ của Taylor Swift. Về phần mình, giọng ca Shake It Off cũng dành thời gian tới cổ vũ bạn trai trong các trận đấu của Kansas City Chiefs, bao gồm chiến thắng vang đội trong trận Super Bowl hồi tháng 2 vừa qua.