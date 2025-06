Taylor Swift chấm dứt mối quan hệ với Blake Lively

TÌnh bạn giữa Taylor Swift và Blake Lively đi vào ngõ cụt sau lùm xùm kiện tụng. Vốn dĩ hai người thân thiết từ các hoạt động vui chơi giải trí chứ không vì công việc, danh tiếng.

Theo Page Six, Taylor Swift và Blake Lively đã "đường ai nấy đi" phiên bản bạn bè sau ồn ào kiện tụng với Justin Baldoni. Mối quan hệ giữa hai ngôi sao đóng băng hoàn toàn ngay cả khi thẩm phán Lewis J. Liman bác bỏ vụ kiện ngược trị giá 400 triệu USD mà Baldoni nhằm vào Lively.

"Không thể dập tắt cơn giận dữ của Taylor Swift vì rõ ràng Blake Lively đã lợi dụng cô để gây sức ép và tạo đòn bẩy trong vụ kiện với Justin Baldoni. Cô ấy thực sự ghét việc Blake Lively suy nghĩ như vậy, chứ chưa nói đến những dòng tin nhắn trong tài liệu đó", nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six.

Theo đoạn tin nhắn từ hồ sơ vụ kiện, Blake Lively đã gọi Taylor Swift và Ryan Reynolds là những con rồng của mình, đồng thời so sánh bản thân với nhân vật Khaleesi trong Game of Thrones. Tháng 5/2025, luật sư Bryan Freedman đại diện Justin Baldoni đã triệu tập Taylor Swift làm nhân chứng. Được biết, giọng ca Bad Blood không hài lòng vì vướng vào vụ kiện.

Taylor Swift và Blake Lively từng là bạn bè thân thiết trước khi rạn nứt vì kiện tụng. Ảnh: New York Post.

Nguồn tin thân cận Taylor Swift cho biết những dòng tin nhắn ám chỉ cô và lệnh triệu tập ảnh hưởng lâu dài tới danh tiếng của cô. Ngoài ra, người này chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa Taylor Swift và Blake Lively. Cũng theo Page Six cho biết tình bạn giữa hai người bắt nguồn từ các hoạt động giải trí, kết thân bởi sự giàu có.

“Đó không phải là kiểu tình bạn mà họ có. Taylor Swift sẽ không bao giờ nghĩ mình là 'con rồng' của Blake Lively. Đầu tiên, Lively là một người phụ nữ trưởng thành nên không cần ai hỗ trợ. Thứ hai, cô ấy đã kết hôn với một trong những người đàn ông quyền lực nhất Hollywood. Việc Lively sử dụng tên Swift trong bối cảnh đó đã gây tổn thương", người này nói.

Cuối năm 2024, Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us. Đáp lại, Justin Baldoni kiện ngược Blake Lively, đòi bồi thường 400 triệu USD vì tội phỉ báng.