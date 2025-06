Justin Bieber giận dữ

Justin Bieber đáp trả các tay săn ảnh với thái độ giận dữ khi nhận hàng loạt câu hỏi về đời tư. May mắn, đôi bên dừng ở việc lời qua tiếng lại, không xảy ra xô xát.

Theo Page Six, Justin Bieber bày tỏ sự bức xúc, quát tháo các tay săn ảnh khi rời khỏi Soho House Malibu tại California, Mỹ. Dù có đội ngũ an ninh hỗ trợ che chắn, nam ca sĩ vẫn cảm thấy khó chịu khi nhận loạt câu hỏi về cuộc sống hôn nhân.

Justin Bieber mất bình tĩnh khi các tay săn ảnh tiếp cận. Ảnh: Backgrid.

Vừa di chuyển vừa lấy tay che mặt, Justin Bieber nổi giận: "Hôm nay không phải là ngày để nói chuyện đâu. Bạn nghĩ sao khi đứng trước mặt tôi như vậy. Đừng hỏi tôi mọi chuyện thế nào nữa. Hãy rời khỏi đây đi".

Các tay săn ảnh tiếp tục đưa ra nhiều câu hỏi về các chủ đề xoay quanh Justin Bieber. Trong khi đó, giọng ca Never Say Never thẳng thắn trả lời mọi thắc mắc với thái độ hằn học. "Tôi đang ở trong tình trạng khốn khổ nhất. Tôi muốn được tôn trọng. Mọi người đang nhầm lẫn việc tôi tức giận thành thiếu tôn trọng. Thực chất, tôi tức giận vì các người không tôn trọng tôi", nam ca sĩ nói.

Thấy nhóm người chuyển từ chụp ảnh sang quay video, Justin Bieber cho rằng việc cắt ghép, bịa đặt thông tin sai sự thật là tồi tệ. Đồng thời, nam ca sĩ cảnh cáo họ chấm dứt hành động này.

“Tôi yêu vợ tôi, tôi yêu gia đình và các người cố tình khiêu khích tôi. Điều đó thật buồn. Các người cho rằng tôi là một kẻ khốn nạn đúng không. Tôi không biết ai đã trả tiền để các người khiêu khích tôi. Tôi không phải là người có thể giễu cợt được đâu", Justin Bieber phản ứng.

Thời gian gần đây, Justin Bieber liên tiếp là thu hút sự chú ý bởi loạt động thái gây tranh cãi. Người hâm mộ cho rằng anh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và cần được trị liệu sớm.

Mới đây, Jamie Wright, một chuyên gia pháp lý chia sẻ với The Sun: "Nếu Justin Bieber có những hành vi đáng lo ngại trên mạng xã hội, cho thấy dấu hiệu suy sụp về mặt cảm xúc thì quyền giám hộ có thể được cân nhắc triển khai". Cụ thể, Hailey sẽ trở thành người giám hộ, quản lý toàn bộ vấn đề tài chính, chăm lo trong gia đình do Justin Bieber không có khả năng thực hiện.