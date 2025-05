Taylor Swift bị lôi vào vụ kiện của Blake Lively

Đại diện Taylor Swift thể hiện sự bức xúc sau khi bị triệu tập làm nhân chứng cho vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni.

Theo Page Six, Taylor Swift bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa Blake Lively và Justin Baldoni. Luật sư Bryan Freedman từ phía Justin Baldoni đã triệu tập nữ ca sĩ làm nhân chứng trong phiên tòa dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3/2026.

Taylor Swift bức xúc vì bị cuốn vào vòng xoáy kiện tụng giữa Blake Lively và Justin Baldoni. Ảnh: Mega.

Ngay lập tức, đại diện giọng ca Cruel Summer lên tiếng chỉ trích hành động này: "Taylor Swift chưa bao giờ đặt chân đến phim trường của bộ phim này. Cô ấy không tham gia vào quyết định tuyển diễn viên hay hoạt động sáng tạo. Cô ấy không soạn nhạc cho bộ phim, chưa bao giờ xem bản dựng hoặc ghi chú về bộ phim. Thậm chí, cô ấy chưa xem It Ends With Us do thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm 2023 và 2024".

Người đại diện cho biết Taylor Swift chỉ liên quan tới việc cấp phép sử dụng ca khúc My Tears Ricochet trong phim. Ngoài ra, người này khẳng định bản chất lệnh triệu tập là dùng tên tuổi của Taylor Swift để thu hút sự chú ý từ công chúng.

Trong các tài liệu pháp lý, và Justin Baldoni cáo buộc Blake Lively lợi dụng tình bạn với Taylor Swift để giành quyền kiểm soát quá trình sản xuất bộ phim It Ends With Us. Dựa vào tài liệu mà Page Six có được, Baldoni nhấn mạnh một trong những người bạn nổi tiếng và thân thiết của Lively đã khen ngợi phần kịch bản được sửa lại bởi nữ diễn viên. Tiếp đó, Lively được cho là mô tả Swift và Ryan Reynolds là những con rồng may mắn bên mình.

Hồi tháng 2, nguồn tin thân cận tiết lộ vụ kiện gây ra căng thẳng cho mối quan hệ giữa Blake Lively và Taylor Swift. Thời điểm đó, giọng ca Bad Blood cảm thấy bị lợi dụng. Một người trong cuộc khác khẳng định tháng trước Lively đã gửi lời xin lỗi tới Swift.

Cuối năm 2024, Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us. Đáp lại, Justin Baldoni kiện ngược Blake Lively, đòi bồi thường 400 triệu USD vì tội phỉ báng.