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Thể thao

Tây Ban Nha thưởng lớn cho De la Fuente

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đẩy nhanh kế hoạch gia hạn hợp đồng với Luis de la Fuente đến năm 2030 nhằm chuẩn bị cho chiến dịch World Cup tại quê nhà.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha

Chủ tịch Rafael Louzan dự kiến trực tiếp thương thảo cùng người đại diện của De la Fuente để sớm dứt điểm các điều khoản mới. Động thái này nhằm đảm bảo tính ổn định và kế thừa cho dự án thể thao của đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu then chốt là World Cup 2030 tổ chức trên sân nhà.

Theo lộ trình cũ, hợp đồng của ông De la Fuente sẽ hết hạn sau EURO 2028. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đánh giá nhà cầm quân 65 tuổi xứng đáng được nâng tầm vị thế trong hàng ngũ những huấn luyện viên ưu tú nhất thế giới.

Các thỏa thuận bổ sung ngoài việc kéo dài thời hạn thêm hai năm, còn điều chỉnh mức lương và quyền lợi tương xứng với những danh hiệu lớn ông đã mang về cho bóng đá xứ đấu bò.

Ông Louzan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định khi bộ máy đang vận hành hoàn hảo. Chủ tịch RFEF tin tưởng De la Fuente là người phù hợp nhất để định hình lứa cầu thủ kế cận, giữ vững lợi thế cạnh tranh tuyệt đối được thiết lập kể từ khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản vị trí từ lứa U21.

Sau khi "La Roja" vô địch World Cup 2026, các bên kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất thủ tục ký kết để tập trung toàn lực cho những thử thách lớn tiếp theo.

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Huy Trưởng

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